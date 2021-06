VERB Stock : l’actualité des analystes envoie des actions de technologie Verb en flèche aujourd’hui

in

Actions de Verbe Technologie (NASDAQ :VERBE) les actions décollent mercredi en raison de bonnes nouvelles poussant le ticker à la hausse.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, les investisseurs de Wall Street et de Wall Street ne savent peut-être pas grand-chose sur Verb Technology. Alors, examinons l’entreprise d’un peu plus près.

Selon le site Web de l’entreprise, cette entreprise basée dans l’Utah est en passe de devenir un « leader du marché des applications de vente et de marketing de gestion de la relation client interactive par vidéo (« CRM ») ». Il fournit aux organisations commerciales des services tels que la génération de leads CRM et des applications logicielles de marketing vidéo dans 60 pays et 48 langues.

La hausse de l’action VERB intervient après que l’analyste d’Ascendiant Capital, Edward Woo, a commencé à couvrir le téléscripteur lundi. Et il a commencé en beauté avec une note « Acheter » sur les actions de l’action.

De plus, Woo a également mentionné un objectif de cours pour l’action VERB à 4 $ par action. À son tour, cela signifierait une hausse de 203 % par rapport à 1,32 $ lors de la publication du rapport, et un gain de 86 % par rapport aux niveaux actuels.

Avec tout cela à l’esprit, Woo fournit également un raisonnement derrière sa couverture initiale du stock VERB. Cela inclut « un fort potentiel de croissance pour sa plate-forme d’entreprise Software-as-a-Service (SaaS) pour le commerce électronique vidéo et le CRM. [Ascendiant Capital] attendez-vous à une forte croissance au cours de la prochaine année pour être positive pour le stock.

L’action VERB était en hausse de plus de 35% mercredi après-midi.

