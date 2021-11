Verboten ! John Cleese se « met sur liste noire » pour protester contre l’intolérance de Woke

John Cleese ne souffre pas volontiers des imbéciles éveillés. Le légendaire acteur comique s’est retiré d’une apparition à l’Union de Cambridge en guise de protestation. L’Union, ironiquement une société de débats, a interdit le critique d’art Andrew Graham-Dixon pour avoir usurpé l’identité d’Adolf Hitler lors d’un débat la semaine dernière.

Cleese a déclaré dans un tweet :

J’avais hâte de parler aux étudiants de l’Union de Cambridge ce vendredi, mais j’ai entendu dire que quelqu’un a été mis sur liste noire pour avoir fait un

usurpation d’identité d’Hitler Je regrette d’avoir fait la même chose dans une émission des Monty Python, alors je me mets sur liste noire avant que quelqu’un d’autre ne le fasse – John Cleese (@JohnCleese) 10 novembre 2021

L’impression est venue dans un sketch Python classique, « M. Hilter et l’élection partielle de Minehead.

https://www.youtube.com/watch?v=hWIyVRNAxCg

Le sketch est l’absurdité elle-même – et, bien sûr, extrêmement drôle. Plus tard, Cleese ferait quelque chose de similaire – et hilarant – dans son émission Fawlty Towers. Mais c’était des temps meilleurs, avant que la gauche décide que l’humour ne soit verboten.

Wokeness n’a pas été gentil avec les membres survivants des Monty Python. Récemment, le théâtre Old Vic de Londres a annulé une production d’Into the Woods que Terry Gilliam développait. Les acteurs et l’équipe étaient apparemment mal à l’aise parce que Gilliam n’est pas aussi progressiste qu’eux. Il a fait l’éloge de Dave Chapelle sur les réseaux sociaux et n’a jamais rejoint les foules #Metoo. Il y a quelques années, il a déclaré : « Je dis au monde maintenant que je suis une lesbienne noire… Je m’appelle Loretta et je suis une BLT, une lesbienne noire en transition. »

Et Cleese lui-même a été un ardent défenseur de l’auteur JK Rowling, qui a été sauvagement critiqué sur les réseaux sociaux et ailleurs pour avoir suggéré que les hommes prétendant être des femmes ne sont pas vraiment, vous savez, des femmes.

Ce qui est amusant, c’est que Cleese se rendait à Cambridge dans le cadre d’un documentaire sur l’éveil appelé « Cancel Me ». Il ne manquera pas de contenu.

