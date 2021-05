Verdasco bat Mannarino et se place en quarts de finale

25/05/2021 à 19:47 CEST

L’Espagnol Fernando Verdasco ajouté au français Adrian Mannarino sa deuxième victoire de l’année, 7-6 (4) et 6-0), pour atteindre les quarts de finale du tournoi de Belgrade.

Le madrilène de 37 ans, qui disputera sa cinquième compétition en 2021 dans la capitale serbe, a décroché sa première victoire depuis octobre 2020 lundi en battant le Français Lucas Pouille. Maintenant, il élargit la liste des matchs gagnés après avoir battu Mannarino d’une heure et demie, avec lequel il affrontait pour la cinquième fois avec répartition des victoires entre eux.

Verdasco, qui fera à nouveau partie du top 100 du circuit, a pris un départ prometteur (4-0) et a tenu bon malgré la réaction de Mannarino, trente-sixième au classement ATP. Il a noué la première manche du bris d’égalité et a ensuite maintenu son bon niveau alors que son rival déclinait.

Fernando Verdasco affrontera le Serbe Alex Molcan en quarts de finale, qui a débordé sa compatriote Pedja Krstin, invitée du tournoi, par un doublé 6-0.

La journée s’est terminée par la victoire de Federico Cuevas face à l’Uruguayen Pablo Cuevas (6-3 et 6-2) pour devenir le rival du numéro un mondial et premier favori, Novak Djokovic que lors de sa mise en scène dans le tournoi, il a battu l’Allemand Mats Moraing par 6-2 et 7-6 (4).