Verdict de culpabilité pour menaces de mort contre Japanese Game Studio

Un combat juridique qu’il fallait mener. Capture d’écran : Arika

En septembre 2019, des menaces insinuant un meurtre ont été envoyées au développeur de jeux basé à Tokyo, Arika. Les menaces ont été proférées contre l’entreprise ainsi qu’une exécution d’entreprise et envoyées via le formulaire de contact du site Web d’Arika.

Le même jour, l’entreprise a contacté la police et une bataille de deux ans pour trouver et inculper l’agresseur a commencé.

Arika est connue pour avoir développé Street Fighter EX, Tetris 99 et, plus récemment, Fighting EX Layer Another Dash. Le studio a été fondé par Akira Nishitani, qui a co-conçu Street Fighter II et Final Fight. Le nom du studio est « Akira » écrit à l’envers.

Selon 4Gamer, les autorités ont identifié l’auteur potentiel début octobre 2020 et ont continué à enquêter sur l’affaire. Les accusations n’ont été déposées qu’au printemps suivant, les rouages ​​de la justice tournant lentement jusqu’à l’acte d’accusation en septembre dernier. Un verdict de culpabilité a été rendu le 5 octobre 2021.

Arika n’a pas révélé ce qui a motivé les menaces, ni aucun autre détail à leur sujet. Peu de détails ont également été fournis sur les enquêtes criminelles autres qu’un calendrier général. Selon Arika, les menaces n’ont pas été divulguées publiquement jusqu’à présent dans le but de faciliter l’enquête.

Dans un communiqué officiel, la société a déclaré qu’elle n’autoriserait pas de telles menaces et qu’elle continuerait à y faire face sans se laisser décourager. Bon. Les entreprises devraient prendre des mesures contre ce genre de chose.

Mais trop souvent, malheureusement, les sociétés de jeux continuent de devoir faire face à des menaces de mort. Plus tôt ce mois-ci, par exemple, Kotaku a rapporté que Blue Box Studios demandait aux joueurs de cesser de leur envoyer des menaces de mort à la suite d’un complot infondé impliquant un créateur de jeu légendaire. Blue Box Studios ne devrait pas avoir à demander cela parce que les gens ne devraient pas envoyer de menaces de mort.

G/O Media peut toucher une commission

Étant donné que de véritables violences physiques se sont produites à la suite de menaces de mort, telles que l’incendie criminel de Kyoto Animation, toute menace doit être prise avec le plus grand sérieux, au Japon ou ailleurs, d’ailleurs.