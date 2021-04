Verdict de Derek Chauvin en forme d’intimidation de la foule ⋆ 10z viral

Gouverneur de Floride Ron DeSantis suggéré que Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre parce que «le jury a peur de ce qu’une foule peut faire» s’il n’est pas reconnu coupable de la mort de George Floyd.

DeSantis a défendu son projet de loi anti-émeute récemment signé dans une interview avec Laura Ingraham mardi soir. Il a également signé avec les plaintes de l’hôte Fox selon lesquelles Joe Biden et vice-président Kamala Harris poussaient un «gros mensonge» en reconnaissant l’existence du racisme systémique en Amérique après la conclusion du procès Chauvin.

À un moment de l’interview, Ingraham a filmé des images d’un manifestant à New York qui a déclaré: «Si vous continuez à nous permettre d’être assassinés dans les rues sans justice, nous ferons un enfer en Amérique.» Elle a résumé cela pour DeSantis en affirmant que le manifestant a essentiellement déclaré que «la violence, au moins en partie, fonctionnait» au milieu des troubles civils provoqués par la mort de Floyd.

«C’est vraiment, vraiment troublant», a répondu DeSantis. «Si c’est ce que beaucoup de gens pensent, et je ne sais pas ce qui s’est passé avec ce verdict, mais si c’est quelque chose qui peut potentiellement arriver, où la justice est essentiellement rendue parce que le jury a peur de ce qu’une foule peut faire ? »

DeSantis a couvert ce qu’il disait dans une certaine mesure en ajoutant: «Je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé ici, mais cet orateur semble suggérer que cela a eu un impact. C’est complètement contraire à la primauté du droit. » Cela vient peu de temps après Fox Tucker Carlson a également remis en question le verdict de culpabilité de Chauvin en faisant valoir que le jury était intimidé par ce qui aurait pu se passer s’il n’avait pas été condamné.

Il est intéressant de voir DeSantis flotter ce genre de cynisme à propos de la décision du procès alors qu’il était enregistré il y a un an, exprimant son choc et sa condamnation pour la mort de Floyd. Il a également déclaré à l’époque qu’il était soulagé que Chauvin et ses collègues soient tenus pour responsables de leurs actes.

«Quand j’ai vu la vidéo de ce flic assassinant George Floyd, j’ai été absolument consterné par ce que j’ai vu», a déclaré DeSantis. «Mais j’ai immédiatement demandé aux gens, à la fois [the Florida Department of Law Enforcement] et d’autres, comment diable pourriez-vous même vous en sortir avec cette tactique? Et bien sûr, état de Floride, vous ne mettez pas le genou sur un cou comme ça. Ce n’est pas une bonne formation.

Pour la caractérisation par DeSantis de la mort de Floyd comme un meurtre, commencez à 31h30.

Regardez ci-dessus, via Fox News et ABC 3.

