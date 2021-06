Verdict de Jose Mourinho en Angleterre: Harry Kane s’est amélioré dans une attaque sympathique, le risque de Harry Maguire a payé

L’Angleterre ne plaira jamais à tout le monde, bien qu’elle ait dominé son groupe à l’Euro 2020 – mais le légendaire manager Jose Mourinho a vu de nombreux points positifs lors de sa victoire 1-0 contre la République tchèque mardi soir.

Une équipe des Three Lions bien améliorée est sortie des blocs et a époustouflé les Tchèques, avant qu’une seconde mi-temps plus lente et plus contrôlée n’assure une victoire confortable.

Mourinho pense que l’Angleterre a les outils pour concourir dans les dernières étapes de la compétition

Raheem Sterling a marqué le but, créé par l’éclat de Bukayo Saka et Jack Grealish, tandis que Harry Kane a commencé à ressembler davantage à lui-même malgré un autre blanc.

La récompense pour avoir dominé le groupe D ? Un affrontement redoutable en huitièmes de finale contre la France, l’Allemagne ou le Portugal – à moins que la Hongrie ne parvienne à terminer deuxième du groupe F.

Voici ce que Mourinho fait des hommes de Gareth Southgate à ce stade du tournoi…

.

Les Trois Lions peuvent appeler le Groupe D un travail bien fait L’Angleterre peut faire les deux : attaque à plein régime et pragmatisme

«Aujourd’hui, ils ont montré deux versions différentes. Grande mobilité en attaque et grande créativité. En deuxième mi-temps, ils étaient une équipe de position, de jeu de position et de contrôle – vous en avez besoin en phase à élimination directe.

«Les gens ne sont probablement pas sur la lune parce que les gens demandent toujours plus et un type de football différent, mais probablement à l’intérieur du camp – ils seront heureux. Ils sentiront qu’ils ont bien fait le travail et qu’ils sont prêts pour le prochain.

.

Sterling a remporté le match de l’Angleterre pour la deuxième fois en trois matchs à l’Euro 2020

« Il est important que l’équipe sache quoi faire à différents moments. Gareth Southgate préférerait que le début de la seconde mi-temps soit le même que le premier, marquer un deuxième but, aller vers un score plus important, mais le match est allé dans une direction différente.

« Ils ont géré le match comme ils le voulaient avec pragmatisme. Ils ont sorti Grealish, ils ont apporté [Jude] Bellingham pour jouer avec [Jordan] Henderson et [Kalvin] Phillips, les ailiers défendaient, l’équipe était compacte.

« L’Angleterre est capable de faire face à ce que le jeu donne à l’Angleterre. Ce qui est bien pour moi, c’est que l’Angleterre a l’air d’être en bon état, elle a les connaissances tactiques et elle peut faire face à différentes choses.

“Le niveau tactique de l’équipe est élevé et je pense qu’ils sont prêts à faire face à ce qu’est le football moderne.”

L’attaque new-look de l’Angleterre était impressionnante – et Kane était bien meilleur

«Je pense qu’ils ont tous bien joué, le groupe offensif de quatre : Kane, Grealish, Saka, Sterling. En première mi-temps, ils ont été très bons.

« Il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup de créativité, il y avait une grande dynamique et intensité. Poste, but, chances. Grande transition lorsque l’équipe a perdu le ballon. Peu importe où se trouvait le joueur, il réagirait immédiatement.

.

Kane était beaucoup plus impliqué dans le jeu

« Il y avait un tempo très élevé et j’ai beaucoup aimé ça. Ils sont passés de la mobilité au jeu de position et ils étaient très stables en seconde période. Malgré tout, ces joueurs offensifs étaient de la partie.

“Harry était complètement différent. Beaucoup plus mobile, gagner de longs ballons en l’air, gagner les coups, tenir le ballon, appuyer, obtenir des coups francs pour arrêter le jeu. J’ai beaucoup aimé son jeu aujourd’hui.

« Il a obtenu deux incroyables passes verticales en première mi-temps, une de [Declan] Riz et un autre de [Harry] Maguire. De longues passes verticales dans ses pieds, il ne perd pas le ballon, il tient le ballon et Grealish peut venir jouer, Sterling commence à courir sur la gauche.

“Ils ont tous très bien joué et ont montré qu’ils pouvaient le faire.”

.

Saka a été nommé à juste titre l’homme du match Maguire a prouvé qu’il valait la peine d’être pris malgré les problèmes de blessure

«Je n’arrête pas de dire que lorsque vous avez la possibilité de prendre 26 joueurs, vous devez risquer, jouer et prendre un joueur blessé si le joueur le mérite. Maguire est l’un de ces joueurs.

“Il était confiant, il était stable, il était intelligent, lisait bien le jeu et avait un bon partenariat avec [John] Des pierres.

“[Tyrone] Mings fait un travail fantastique, on pouvait sentir qu’il était heureux de venir pendant 10 ou 15 minutes, c’est un joueur d’équipe.

“Je ne serais pas surpris si le prochain match était contre l’Allemagne, la façon dont ils jouent avec trois à l’arrière – je ne serais pas surpris si l’Angleterre allait avec Stones, Maguire et Mings à l’arrière.”

.

Le retour de Maguire a été un énorme coup de pouce pour l’Angleterre. Et ensuite ?

« Le prochain est celui parce qu’il sera contre une équipe de haut niveau. Oui, un avantage à cause de Wembley, mais de la pression car ce sera un gros adversaire.

« S’ils vont en quarts de finale, ce match pourrait être celui qui les pousse jusqu’au bout.

« Ce qui se passera avec les meilleurs adversaires, c’est qu’ils ont le pouvoir de vous faire la même chose.

“C’est quelque chose que nous ressentons en Premier League. Il est très difficile de garder le contrôle du jeu pendant toute la partie. Chaque adversaire a du potentiel. Même en Premier League, on sent que si on ne tue pas, on est toujours en danger.

“Cela arrivera à partir de maintenant car maintenant ce sera probablement la France ou l’Allemagne, puis en quarts et en demi-finales ce sera quelqu’un d’autre.”

.

L’Angleterre affrontera très probablement la France, l’Allemagne ou le Portugal ensuite Mais quelques points négatifs…

« Les deux seuls vrais problèmes que je peux trouver sont Mason Mount et Ben Chilwell à cause de cette situation ridicule, que je préfère ne pas commenter car je ne suis pas un spécialiste.

« La chose négative que je dirais, c’est qu’une fois de plus, ils ont été très mauvais dans les virages offensifs.

« Le service était dramatiquement mauvais. Ils ont tellement de bons joueurs pour attaquer les corners. Les croix ne passent pas le premier homme.

« Luke Shaw, à mon avis, très bon ce soir mais très mauvais au coin. Phillips, pareil.

“L’Angleterre a une grande puissance à ce niveau et en huitièmes de finale, un corner peut décider d’un match.”

.

L’Angleterre n’a toujours pas utilisé sa menace aérienne depuis les coins