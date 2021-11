Verdict de Kyle Rittenhouse : juste ce dont la droite a besoin pour en créer mille autres comme lui

– de Salon

La seule bonne chose que l’on puisse dire du verdict de « non-culpabilité » de vendredi dans le cas de Kyle Rittenhouse, le tireur de Kenosha, est que les Trumpists obtiennent l’icône qu’ils méritent.

Oubliez ce fantasme de droite omniprésent d’un Aryen übermensch musclé dans un chapeau MAGA frappant des manifestants de gauche maigres vêtus de noir, Rittenhouse est un avatar plus précis pour les dweebs et les sacs de saleté qui composent la droite Trumpienne. Peu importe le nombre de mèmes de seigneurs aspirants qui ont été créés pour célébrer Rittenhouse, il n’y avait aucun changement qu’il n’est qu’un perdant pâteux avec une mère effrayante et autoritaire. Son AR-15, quant à lui, le rendait d’autant plus pathétique, juste en raison du fait qu’il espérait vraiment que cela le rendrait dur.

Malheureusement, comme le prouve le meurtre de deux hommes par Rittenhouse et la mutilation d’un autre à l’été 2020, les perdants peuvent encore faire beaucoup de dégâts, en particulier dans un pays avec un accès si facile aux armes mortelles. C’est pourquoi les États-Unis ont un problème permanent de tireur d’école, alors que les jeunes hommes qui s’apitoient sur eux-mêmes et qui ont droit se font concurrence pour accumuler le nombre de corps. Malheureusement, en plaidant avec succès la légitime défense dans les meurtres de Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, Rittenhouse a ouvert la porte à une toute nouvelle forme de comportement antisocial à imiter pour d’autres jeunes hommes merdiques : la violence politique.

Depuis des années maintenant, la soi-disant « alt-right » – ou ce que l’on appellerait traditionnellement la droite fasciste – cherche désespérément un héros autour duquel se rallier, une figure de proue pour inciter plus de gens à passer de la simple droite générique. des trolls d’aile aux personnes qui sont prêtes à la violence ouverte. Rien n’a vraiment pris.

Au début des années Donald Trump, des groupes comme les Proud Boys ont essayé de transformer quelques-uns de leurs membres en héros pour avoir battu des gauchistes, mais ils étaient trop marginaux et inefficaces pour vraiment faire bonne impression en dehors des rangs des déjà recrutés. Le rassemblement « Unite the Right » à Charlottesville, en Virginie, à l’été 2017 s’est retourné contre lui de façon spectaculaire après qu’un émeutier nationaliste blanc a tué un contre-manifestant pacifique et en a blessé de nombreuses autres en les renversant avec sa voiture.

Le problème pour les fascistes est que leur stratégie de recrutement et de publicité dépend de leur capacité à se présenter avec succès non pas comme des agresseurs, mais comme des réacteurs. Comme je le note dans le bulletin de vendredi de Standing Room Only, la propagande autoritaire s’appuie toujours sur un récit qui présente le droit comme agissant en « légitime défense » ou dans une intention « chevaleresque », qu’il s’agisse de nazis décrivant l’Holocauste comme un correctif à un prétendu juif complot ou le KKK défendant le lynchage comme nécessaire pour protéger la féminité blanche. Même les efforts visant à transformer les insurgés du 6 janvier en martyrs et en « prisonniers politiques » ont largement échoué, en grande partie à cause du fait que les participants ont été condamnés sur un tapis roulant.

Ce dont le mouvement fasciste avait besoin, c’était d’une situation où il y avait une marge de manœuvre pour dire que la violence était défendable, et à Rittenhouse, il semble qu’ils en aient une vivante.

Ce n’est pas Derek Chauvin agenouillé sur le cou de George Floyd sans défense ou James Alex Fields qui descend Heather Heyer pour avoir brandi une pancarte antiraciste. Les victimes de Rittenhouse sont faciles à décrire pour les fascistes comme des « antifa », c’est-à-dire le stéréotype du type blanc qui utilise la politique de gauche comme couverture pour ses propres pulsions antisociales. (Il y a beaucoup de projections psychologiques en cours avec l’obsession « antifa » de droite.) Cela, ajouté au verdict de non-culpabilité, crée un fragment de justification pour le comportement de Rittenhouse, d’autant plus que des personnalités comme le président Joe Biden ne sont pas disposées à être en désaccord avec la décision du jury.

Le président Biden vient de prononcer le verdict de Rittenhouse, arrivant sur la pelouse sud : « Je maintiens ce que le jury a à dire. Le système de jury fonctionne. – Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 19 novembre 2021

Il y a beaucoup de discussions et de débats à avoir sur la solidité juridique du verdict de vendredi. Mais que le verdict soit ou non « correct » au sens juridique étroit, pour la société américaine dans son ensemble, cela pourrait vraiment être un désastre.

Le cas de Rittenhouse est peut-être exactement ce dont l’extrême droite avait besoin pour convaincre les trolls de 8chan cachés derrière leurs mèmes Pepe la grenouille de prendre une arme et de commencer à créer des problèmes dans le monde hors ligne.

Cela dit, rien n’est sûr.

Rittenhouse reste un méchant petit fluage, et ce verdict ne le rend pas plus charismatique en tant que leader. De plus, il est assez clair que, malgré le désir de violence de la droite trumpienne, elle n’est en fait pas nécessaire.

Les républicains pourront voler les élections de 2024 pour Trump par des méthodes sans effusion de sang comme le gerrymandering et l’ingérence du bureau électoral. Tous les efforts précédents pour transformer les autoritaires violents en héros nationaux pour la droite ont largement échoué, et le passé est prédicateur. Il y a une chance que Rittenhouse disparaisse, son cas est une nouveauté qui ne laisse présager aucune augmentation sérieuse de la violence.

Pourtant, il y a une raison pour laquelle cette affaire a captivé l’imagination du public. C’est la raison pour laquelle tant de personnes à droite sont si prêtes et désireuses de transformer cet adolescent cinglé en héros folklorique. La droite autoritaire le voit clairement comme utile pour raconter l’histoire qu’elle veut raconter, une histoire où la nation est menacée non pas par la montée du fascisme ou une pandémie en cours, mais par des gauchistes « réveillés » incontrôlables qui doivent être abattus. avec violence. C’est un mensonge, mais dont ils ont grandement besoin. Rittenhouse, croient-ils clairement, est la clé pour vendre ce mensonge.

_______

À propos de l’auteur

Amanda Marcotte est rédactrice politique pour Salon. Elle est sur Twitter @AmandaMarcotte.