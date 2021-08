Verdict de PF1 : une « course » moins crédible qu’Indy 2005

La course la plus courte de l’histoire de la Formule 1 est devenue la plus grande farce depuis le GP d’Indianapolis 2005, alors que la F1 a passé quelques tours lents derrière la voiture de sécurité pour déclarer un résultat au Grand Prix de Belgique.

PlanetF1 donne son verdict sur la course, si on peut même l’appeler ainsi…

Michelle Foster

Quand c’est une course pas une course ? Quand c’est un cortège de trois tours derrière une Safety Car.

La Formule 1 a été confrontée à une décision difficile dimanche lorsque, alors que la pluie s’abattait sur le circuit de Spa-Francorchamps, Michael Masi et ses collègues ont tenté de trouver une lacune météo qui permettrait au Grand Prix de démarrer en toute sécurité. Ils ne pouvaient pas, la pluie n’arrêtait pas de tomber.

Au lieu de cela, ils ont décidé d’une brève procession derrière la voiture de sécurité, avec le drapeau rouge lancé au troisième tour, qui permettrait à la Formule 1 de déclarer un classement pour la « course ».

La dernière fois que j’ai vérifié, et je l’ai fait ce matin avec le dictionnaire anglais Oxford, une course signifiait «une compétition entre des personnes, des animaux, des véhicules, etc. pour voir lequel est le plus rapide ou le plus rapide».

Mais il n’y avait pas de compétition dimanche, il n’y avait que 20 pilotes risquant leur vie dans des conditions dangereuses dans lesquelles ils ne pouvaient pas voir la voiture devant pour que la Formule 1 puisse cocher les cases procédurales.

C’était une victoire bon marché pour Max Verstappen, un premier podium creux pour George Russell, et même si cela restera dans les livres d’histoire comme une course, c’était tout sauf ça.

Il aurait mieux valu que la Formule 1 réduise ses pertes, déclare l’événement comme un échec, plutôt que de prétendre que la farce de dimanche était un grand prix.

J’aurais préféré que les règles autorisent l’attribution des points uniquement sur la base des qualifications, au lieu d’une course simulée.

Marc Scott

Cela s’est-il réellement produit? Je suis toujours dans un état de choc que le jour de la « course » s’est déroulé comme il l’a fait.

Bien que cela n’ait pas été fait avec la moindre bouffée de conviction ou d’autorité, je pense en fait que la FIA a trébuché pour prendre les bonnes décisions et donner la priorité à la sécurité des pilotes tout au long de la misérable après-midi sur une piste où nous ne connaissons malheureusement que trop bien le danger qu’il peut causer.

C’était jusqu’en 1817, heure locale, quand ils ont décidé que quelques “tours” derrière la voiture de sécurité étaient la meilleure résolution et, là où tout s’est complètement effondré, c’était l’administration des points.

Même si Stefano Domenicali et ses collègues essaient de nier que cette décision était motivée par l’argent, dimanche à Spa nous a tous rappelé de manière déprimante que la Formule 1 est d’abord une entreprise et un sport ensuite.

Ce qui a légèrement réchauffé mon cœur froid et froid, ce sont Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Fernando Alonso qui ont tous appelé la décision d’attribuer des points pour cette « course ». C’était une insulte aux pilotes, une insulte aux fans et une insulte au sport.

Lorsque Liberty Media a remplacé Bernie pour la première fois, ils ont dit qu’ils donneraient la priorité aux fans. Étant donné à quel point il est coûteux de regarder la Formule 1 à la fois sur la piste et à la télévision, j’ai toujours douté de cet énoncé de mission – mais ils ont ici une chance de montrer qu’il y a une faible part de vérité.

C’est avec espoir, plutôt que attente, que les fans qui ont bravé ce cirque dans ces conditions épouvantables sont indemnisés d’une manière ou d’une autre.

La Formule 1 aurait vraiment dû faire ses valises et passer à autre chose. Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec un Grand Prix qui a en quelque sorte moins de crédibilité que ce qui s’est passé à Indianapolis il y a 16 ans.

F1 : le summum du sport automobile Aussi F1: Ne sait pas si une course a réellement commencé ou non#BelgianGP 🇧🇪 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Finley Crebolder

En termes simples, il n’y a pas eu de course réelle dimanche, et à juste titre.

Comme nous l’avons trop souvent vu ces dernières années, Spa est un circuit extrêmement dangereux sur le sec, encore moins lorsque la surface a été trempée par la pluie pendant des heures.

En fin de compte, les pilotes savent le mieux, et étant donné que la grande majorité d’entre eux ne voulait pas courir, mettre un terme à la procédure était la bonne décision de Masi and co. Ce qui n’était pas le cas, c’était de refuser d’accepter que les choses ne puissent plus recommencer.

Un rapide coup d’œil aux prévisions météorologiques montrait clairement que la pluie continuerait à tomber pour le reste de la journée, ce qui signifiait que les conditions de piste ne feraient qu’empirer. Compte tenu de cela, les choses auraient dû être annulées sur-le-champ.

Cela aurait, bien sûr, été décevant pour les fans présents, mais être renvoyé chez lui plus tôt vaut sûrement rester assis dans des conditions humides et froides pendant des heures et des heures seulement pour voir les voitures terminer quelques tours derrière la voiture de sécurité; tours qui ont causé une énorme quantité de confusion et de controverse inutiles.

En raison du bref redémarrage, il n’est maintenant pas clair si les fans ont droit au remboursement complet qu’ils devraient obtenir, et les pilotes qui obtiennent des points ne se sentent pas tout à fait à l’aise non plus étant donné l’absence flagrante de toute course.

Masi a dit à la fin de la journée que le temps les avait battus, et ce n’est pas grave ; merde arrive. En refusant d’accepter rapidement cette défaite et d’y mettre un terme, lui et la FIA ont rendu les choses bien pires qu’elles ne devaient l’être.

Parfois, il y a des choses plus importantes que de s’assurer qu’une course a lieu, surtout quand ce n’est pas du tout une course.

Henri Valantine

Bon, essayons de donner un sens à cela. Des tours ont été interrompus après des retards, Alpine ne croyait pas du tout que la course avait réellement commencé, Sergio Perez n’avait pas le droit de faire réparer sa voiture pour revenir dans la course, puis l’a été, mais était-il un tour de retard ou non ? Avons-nous tous raté quelque chose ici?

Il y a eu un tour officiel, quelques tours de formation et d’une manière ou d’une autre, nous sommes arrivés à un point où trois pilotes ont pulvérisé du champagne à la fin. Confus? Rejoignez le reste d’entre nous.

Au crédit de la Formule 1, c’est absolument fantastique que nous, en tant que fans et membres des médias, puissions maintenant entendre ce que les équipes disent à la FIA dans des moments comme celui-ci, car cela montre que le travail de Michael Masi est extrêmement difficile.

Cependant, les messages radio ont montré des manières assez différentes dans la façon dont les réglementations peuvent être interprétées et la marge de manœuvre impliquée. Dans un sport où chaque règle est généralement si précise et claire (demandez simplement à Sebastian Vettel son réservoir de carburant), il est rare d’avoir entendu des désaccords sur les règlements en temps réel, et vous pouvez probablement vous attendre à ce que ces règles soient resserrées. assez rapidement après ce week-end.

J’ai vu un débat sur le fait que les fans obtiennent un remboursement et certaines voix disent qu’ils n’en obtiendraient pas, car ils avaient déjà vu beaucoup de courses en F3, Porsche Supercup et W Series. Mais je n’achète pas ça. Vous n’achetez pas de billets pour un concert, ne voyez pas la pièce de soutien, puis repartez satisfait si les têtes d’affiche ne se présentent pas.

Vous espérez que les fans obtiennent une sorte de compensation à la suite de cela, mais il est assez fallacieux de suggérer que la course aurait dû avoir lieu – en particulier après le carambolage de la W Series et l’accident de Lando Norris à Eau Rouge. Faire preuve de prudence était absolument la bonne chose à faire.

En fin de compte, il était encourageant de voir la FIA tenir compte des paroles de Vettel de samedi – ce qui est toujours une chose sage à faire dans le meilleur des cas – où il pense « qu’il vaut mieux être en sécurité une fois de trop qu’une fois trop peu ».

Juste Lewis Hamilton parle de faits. #F1 pic.twitter.com/LDsX1QYt2Q – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 août 2021

Jamie Woodhouse

Joyeux Noël! Comme l’a dit à juste titre Fernando Alonso, Noël est arrivé tôt pour ceux qui « terminent dans le top 10 » à Spa. Il s’est retrouvé avec un morceau de charbon en forme de P11.

Il est vraiment difficile de traiter les scènes grotesques du Grand Prix de Belgique. Tout en étant d’accord sur le fait que la course ne pourrait pas avoir lieu dans ces conditions, la façon dont nous avons obtenu un résultat de course est tout simplement impossible à comprendre.

Il cochait les cases à l’extrême, les deux tours obligatoires derrière une Safety Car pour créer le classement de la course. Vous ne pouvez pas alors simplement dire « le travail est fait, c’est le résultat de la course, sur le podium ».

Une célébration sur le podium, vraiment ? La Formule 1 est censée accueillir les 20 meilleurs pilotes du monde, mais n’importe qui capable de trouver la première vitesse et la manette des gaz aurait théoriquement pu concourir dimanche.

Le tout s’est simplement déroulé dans un état de confusion, qu’il s’agisse du travail de réparation de Sergio Perez, de la confirmation du fait que la course avait réellement commencé ou non, ou même du temps qu’il restait pour lancer la course. L’horloge avait-elle même démarré ? Nous nous sommes tous retrouvés avec des maux de tête.

Aussi, ayez une pensée pour George Russell. Son premier podium en Formule 1 restera désormais dans les mémoires avec un astérisque à côté.

Quant aux fans, eh bien, quelqu’un aurait pu être envoyé dans les tribunes pour retirer leurs parapluies, histoire de couronner ce qui avait été une journée torride pour eux. J’espère que Lewis Hamilton maintient le cap sur ses demandes de remboursement ou d’organisation d’un événement «gratuit».

Bien sûr, il y a du vrai dans l’affirmation selon laquelle les pilotes ont gagné leurs positions finales grâce aux qualifications, mais cela est éclipsé par la douloureuse gifle du dimanche.