Verdict du tribunal de Goa sur l’affaire d’agression sexuelle de Tarun Tejpal: le tribunal de Goa prononcera aujourd’hui un jugement dans une affaire de viol

Le verdict aujourd’hui de l’affaire d’agression sexuelle du journaliste Tarun Tejpal: Un tribunal de district et de session à Goa est susceptible de prononcer son jugement dans l’affaire de viol contre l’ancien rédacteur en chef de Tehelka Tarun Tejpal aujourd’hui. Le jugement dans l’affaire de viol était attendu le 27 avril, mais le tribunal l’a reporté le 12 mai, puis de nouveau le 19 mai. Le tribunal avait invoqué une pénurie de personnel en raison de Covid-19 tout en exprimant son incapacité à prononcer le jugement. le 12 mai. Tarun Tejpal a été jugé pour avoir prétendument agressé sexuellement une femme dans l’hôtel cinq étoiles de Goa en novembre 2013. Il a été arrêté le 30 novembre de la même année et a ensuite été libéré sous caution. Tejpal avait cependant nié les allégations.

La Direction des crimes de la police de Goa avait déposé une feuille d’accusation de 2 846 pages contre lui dans l’affaire en février 2014. Si le tribunal condamne Tejpal aujourd’hui, il pourra entendre les arguments de l’accusation et de la défense pour décider du quantum de la peine.

Il a été jugé en vertu des articles 341 de l’IPC (séquestration), 342 (séquestration), 354 (voies de fait ou force criminelle dans l’intention de scandaliser la modestie), 354A (harcèlement sexuel), 354B (voies de fait ou recours à la force se déshabiller), 376 (2) (f) (personne en position d’autorité sur les femmes, commettant un viol) et 376 (2) (k) (viol par une personne en position de contrôle).

Alors que Tejpal avait plaidé non coupable, il avait demandé à la Cour suprême l’annulation des charges retenues contre lui. Le tribunal supérieur avait refusé d’annuler les accusations. Il a ensuite ordonné au tribunal de première instance de conclure l’affaire dans un délai de six mois.

