Verdict ! Le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez évite la prison

De grandes nouvelles arrivent d’Espagne aujourd’hui. Per Bild, le tribunal régional de Madrid a accueilli l’objection de Lucas Hernandez au mandat d’arrêt et a suspendu sa peine de prison. En gros, la star du Bayern Munich ne risque plus d’aller en prison ce jeudi.

La suspension de la peine de prison est apparemment assortie des conditions suivantes :

Hernandez ne doit être coupable de rien de nouveau pendant quatre ans. Il doit payer 240 tarifs journaliers de 400 euros chacun (96 000 euros).

S’il violait ces conditions, il devrait quand même aller en prison. Compte tenu de la pure stupidité impliquée dans les circonstances qui ont conduit à cet incident, le Bayern Munich pourrait vouloir garder un œil attentif sur son joueur à l’avenir.

Selon le rapport, le tribunal régional de Madrid a justifié sa décision comme suit :

Lucas Hernández a été reconnu coupable de violences conjugales en 2018, mais cela concerne des incidents en 2015. Depuis son jugement du 13 juin 2017, il n’a commis aucun autre crime. « Sa situation familiale et sociale » a changé de sorte que l’exécution de la peine n’est pas nécessaire pour éviter la commission de nouveaux crimes.

Cela semble assez raisonnable, tout bien considéré. Tout ce fiasco a commencé parce que Lucas et sa petite amie de l’époque se sont réconciliés et ont ignoré une ordonnance restrictive d’aller se marier à Vegas et de passer une lune de miel aux Bahamas. BFW a fait une ventilation de l’ensemble, que vous pouvez lire ici. Lucas et sa femme sont maintenant mariés et heureux depuis plusieurs années, ce qui a probablement contribué à la décision du tribunal de Madrid.

Dans l’ensemble, le Bayern vient d’esquiver une sacrée balle. Laissant de côté le cauchemar des relations publiques d’avoir un joueur de la première équipe envoyé en prison, Lucas est également la signature la plus chère du Bayern et le deuxième défenseur le plus cher de l’histoire du football. Le Français est un élément clé de la défense de Nagelsmann et cela aurait été dévastateur s’il avait dû passer le reste de sa saison derrière les barreaux en Espagne.

Pour Lucas, ce sera probablement un poids énorme sur ses épaules, et il pourra enfin se concentrer à nouveau sur son football et sa famille. Espérons que son contact avec la prison lui apprendra à être un peu plus responsable à l’avenir.