Verdict PF1 : le meilleur tour de Bottas, signe des choses à venir

La tentative de meilleur tour de Valtteri Bottas au Grand Prix des Pays-Bas était-elle un signe des choses à venir alors que le Finlandais, sorti de Mercedes en fin de saison, reprend du pouvoir ?

PlanetF1 rend son verdict…

Michelle Foster

J’aime un peu le drame, surtout quand c’est l’ailier qui prend enfin une épine dorsale.

Valtteri Bottas n’est tout simplement pas au même niveau que Lewis Hamilton ou Max Verstappen… et certains jours, j’ai l’impression que même Nikita Mazepin a beaucoup plus de courage que le coureur finlandais. C’est 3.2 maintenant n’est-ce pas? Ou c’est la version 4.4 ?

Quoi qu’il en soit, à l’instar des mises à jour de Microsoft qui apparaissent de manière incommode et qui ne font que gâcher mon ordinateur portable, les versions de Bottas ont été plus problématiques qu’inspirantes. Au moins, il avait l’air de cette façon jusqu’au défi de dimanche.

À l’approche des derniers tours du Grand Prix des Pays-Bas, Mercedes a décidé d’opposer Bottas. Habituellement, lorsqu’une équipe fait cela, c’est pour que le pilote puisse poursuivre le point au tour le plus rapide. Et puis vint le moment où Mercedes réalisa que c’était Hamilton, leur propre pilote et celui qui avait le plus besoin de ce point, qui avait le chronomètre violet à côté de son nom.

“Valtteri c’est James, s’il vous plaît avortez”, est venu le message plutôt urgent.

Je suis à peu près sûr que tous les fans de F1, à l’exception de ceux qui soutiennent Hamilton, ont eu un petit rire alors que Bottas – malgré un ralentissement – a de toute façon réalisé le tour le plus rapide, tel était son rythme dans les deux premiers tiers du tour sur son tout nouveau Pirellis brillant avec peu de carburant. . En conséquence, Mercedes a dû à nouveau opposer Hamilton pour qu’il puisse reprendre le point.

Pouvez-vous imaginer si l’équipe avait bâclé cet arrêt au stand ? Pouvez-vous sentir la sueur et la pression couler dans le dos des mécaniciens alors que Hamilton hurlait dans son stand ? Un jour où Mercedes a eu à peu près tout faux dans sa stratégie, ces décisions en fin de course ont pris le gâteau.

Toto Wolff a qualifié Bottas d’un “peu culotté” d’avoir réalisé le meilleur tour, mais dit que c’est “compréhensible”. Bien sûr que si, Bottas s’effondre sur la grille la saison prochaine, dimanche a peut-être été l’une de ses dernières chances de marquer un point au tour le plus rapide en Formule 1. Et ce pourrait être juste le début de Bottas faisant enfin ce qui est le mieux pour Bottas .

Valtteri Bottas en ce moment…#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/82zIskEz4o – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 septembre 2021

Marc Scott

Le Valtteri Bottas que j’ai vu au 70e tour du Grand Prix des Pays-Bas est le Valtteri Bottas que je voulais voir depuis qu’il a mis les pieds dans la Mercedes en 2017. Autant j’ai une relation amour/haine avec son prédécesseur, Nico Rosberg , je devais être d’accord avec lui lorsqu’il a déclaré avant la course que Bottas avait été « trop gentil » pendant son séjour avec les Silver Arrows.

Bien qu’être «trop gentil» ait maintenu Bottas dans un siège Mercedes de premier ordre pendant cinq saisons, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander s’il s’éloignera à la fin de la saison avec un certain regret de ne pas avoir simplement appuyé un peu plus sur les boutons de Hamilton. les années.

Nous n’avons vu que Bottas était un peu plus égoïste et cela a toujours été ma principale frustration avec lui. Dimanche, il a encore reculé et, de retour en Espagne, sans rendre les choses trop faciles pour Hamilton alors qu’il partait à la poursuite de Max Verstappen, il a finalement joué son rôle d’ailier.

Je ne suggère pas une seconde que Bottas avait besoin de demander une copie du livre de jeu de Rosberg avant son déménagement chez Mercedes, mais je pense qu’il a été écrasé trop de fois. Aussi amusant que cela ait été de voir Bottas se lancer en affaires dimanche, ce sentiment a rapidement été remplacé par une pointe de tristesse.

C’est trop tard maintenant, Valtteri.

Henri Valantine

S’il s’agissait du dernier acte de défi de Valtteri Bottas avant l’annonce de son départ, vous ne pouvez pas lui reprocher de vouloir envoyer un message à Mercedes, même s’il a été annulé en quelques tours.

Chaque fois que vous entendez James Vowles à la radio, vous savez que ce n’est pas une bonne nouvelle. Bottas a parfois dû être le joueur d’équipe ultime, et je suis d’accord avec mes collègues qu’il était temps qu’il s’éloigne de son travail placide et flexible habituel pour Mercedes.

En lisant entre les lignes, on pourrait dire que Hamilton appelait auparavant le Finlandais son “meilleur coéquipier de tous les temps” se traduit vaguement par “c’est le coéquipier avec qui je sais que je suis meilleur que, mais il ne fait pas trop d’histoires à propos de ça.’

Donc, même un simple acte de donner au chariot de pommes une oscillation très légère devrait, espérons-le, lui donner au moins une miette de satisfaction, mais pas beaucoup plus que cela.

Dimanche, le 63e podium de Bottas en F1 l’a placé devant David Coulthard et derrière Rubens Barrichello en tant que pilote avec le plus de classements parmi les trois premiers sans remporter de championnat du monde.

Bien sûr, presque tous les pilotes entrant en F1 vous lâcheraient la main pour ces statistiques, mais ayant eu une voiture victorieuse pour chacune des cinq dernières saisons, il quittera probablement l’équipe en se demandant ce qui aurait pu être.

Cependant, comme Coulthard et Barrichello avant lui, on ne peut s’empêcher d’avoir un pilote tout simplement un peu meilleur que vous partageant le même garage.

Finley Crebolder

En voyant Bottas ignorer brièvement les ordres de l’équipe, trois mots me sont venus à l’esprit : « Bien sur vous. »

Pas pour la première fois depuis qu’il a rejoint Mercedes, il a eu sa propre course ruinée par l’équipe pour le bien de Hamilton, et bien que ce soit en grande partie de sa faute car il ne pouvait pas suivre le Britannique, il était difficile de ne pas se sentir un peu désolé pour lui.

La grande question est maintenant, avec son départ à la fin de l’année, arrêtera-t-il complètement le jeu d’équipe ? Après tout, étant donné qu’il part dans quelques mois, qu’y a-t-il pour lui ?

S’il refusait d’aider son coéquipier dans les tours restants, cela pourrait avoir de grandes implications pour le combat pour le titre, en particulier avec Sergio Perez probablement prêt à faire tout ce qu’il peut pour aider Max Verstappen.

Je ne peux pas voir cela se produire cependant. Même à Zandvoort, Bottas a finalement fait ce qu’on lui avait dit et a reculé dans le dernier secteur après que Vowles soit passé à la radio, et c’est probablement ainsi que tout acte de défi va se terminer pour le reste de la saison.

Pourquoi? Me bat. C’est peut-être par respect pour son coéquipier ; peut-être qu’il ne veut pas partir sur une note amère ; peut-être qu’il ne peut tout simplement pas être dérangé par le drame.

Quoi qu’il en soit, en tant que spectateur, je ne peux m’empêcher de souhaiter que nous voyions un peu plus Bad Boy Bottas avant la fin de la saison. Étant donné à quel point il a été obéissant au cours des cinq dernières saisons, il a l’impression qu’il mérite enfin de se mettre en premier.

Jamie Woodhouse

À ce stade, il y a tellement d’indices que Valtteri Bottas quitte Mercedes, il est difficile de comprendre pourquoi ils ne l’annoncent tout simplement pas déjà. Zandvoort était le prochain signe clair.

Je suppose que je suis devenu un peu immunisé contre ces moments où Valtteri se défend, car ils sont toujours une fausse aube.

L’emblématique “à qui de droit, f *** you”, bien que cimenté à jamais dans l’héritage de Bottas, ressemblera toujours à une parodie, car cela n’a jamais vraiment été sa véritable attitude en tant que pilote Mercedes.

Bottas a tout de même réalisé le meilleur tour dans les phases finales du Grand Prix des Pays-Bas malgré son décollage sous les ordres de James Vowles, alors pourquoi faire une tentative à moitié cuite ? S’il voulait y aller, alors allez-y.

En fin de compte, Lewis Hamilton a pu répondre et s’emparer du point de bonus du tour le plus rapide, un risque inutile créé par Mercedes à coup sûr car ils ont ensuite forcé cet arrêt au stand de Hamilton, mais finalement, comme Toto Wolff l’a dit lui-même, “à la fin Tout est bon”.

Tous les signes indiquent que George Russell remplace Bottas chez Mercedes pour 2022, et ce serait le bon choix – après cinq années largement médiocres chez Mercedes, Bottas a eu sa chance.

J’espère juste qu’une fois que les nouvelles apparemment inévitables sur la gamme 2022 de Mercedes seront confirmées, Bottas montrera un peu d’avantage et conduira le reste de ses courses pour lui-même.