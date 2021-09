Verdict PF1 : Russell devrait-il remplacer Bottas maintenant

Agitant le drapeau blanc à Max Verstappen au Grand Prix de Russie, PlanetF1 demande s’il est temps pour Mercedes de mettre George Russell dans la voiture et de dire adieu à Valtteri Bottas maintenant.

Michelle Foster

Avec ses ordres de marche en main, Valtteri ‘Bollard’ Bottas semble avoir déjà quitté l’équipe Mercedes, et il n’essaie même pas de le cacher.

Bottas avait un travail au GP de Russie et c’était de retenir Max Verstappen, tous deux partant à l’arrière du peloton en raison de pénalités de moteur. Mais au lieu de faire ça, le Finlandais a agité le drapeau blanc, ouvert la portière, donné une tape dans le dos au pilote Red Bull… à peu près tout fait sauf quitter physiquement la piste pour lui donner un passage. C’était pathétiquement facile.

Maintenant, je ne dis pas que Bottas est à blâmer pour la finition P2 de Verstappen, car Mercedes est sûrement consciente que même ses compétences de borne ont fait défaut ces derniers temps. Pensez au GP des Pays-Bas, seulement deux courses auparavant, et à quel point il était simple pour Verstappen de le dépasser pour la tête après que Mercedes l’ait laissé de côté afin qu’il puisse retenir Verstappen. Bollard Bottas n’est plus.

Tirez vers l’avant du peloton et on ne peut pas en dire autant de la signature de Mercedes en 2022, George Russell. Troisième dans les premiers tours à Sotchi, personne ne pouvait dépasser – et je parle de pilotes tels que Daniel Ricciardo, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Au lieu de cela, ils ont formé un train derrière le conducteur Williams, coincé là jusqu’à ce qu’il s’arrête.

Russell a également fait l’impensable, même si je devrais maintenant y être habitué, marquant un point, son quatrième top dix en cinq courses. S’il avait obtenu tous les points pour Spa, Russell aurait marqué 25 points sur ces cinq courses, Bottas en a marqué 40 au volant d’une voiture qui est sans doute toujours le choix du peloton.

Mercedes doit se demander combien de points de plus ils auraient marqués, ou même combien de points de moins Verstappen aurait eu, si Russell avait été l’un des pilotes de la W12.

Il est sûrement temps pour Toto Wolff de reconnaître que l’ailier Bottas n’est plus l’ailier qu’il était au cours des saisons précédentes. Il n’est même pas le deuxième meilleur pilote de Mercedes, c’est Russell, il est juste dans une autre équipe. Oui, Bottas a fait une bonne course à Monza, P20 à la troisième, mais il aurait été P5 si Hamilton et Verstappen n’avaient pas chuté. Max a fait P20 à P2 à Sotchi, juste en disant.

Mettez Russell dans la voiture, donnez-lui sept courses à régler avant que la pression ne monte en 2022… plus important encore, sortez Bottas de sa misère.

Marc Scott

Après l’excellente performance de Bottas à Monza, une partie de moi n’arrive pas à croire que c’est un sujet de discussion mais, étant donné à quel point il était triste le jour de la course à Sotchi – l’une des rares pistes sur lesquelles il peut exceller – la discussion est plus que justifié.

Cela n’a pas été une surprise de voir Mercedes placer Bottas en fond de grille pour garder Verstappen occupé ; ce n’était pas une surprise de voir ce plan s’effondrer après seulement six tours.

Max a simplement mâché Bottas et l’a craché, le mouvement agissant comme un autre rappel (comme si nous en avions besoin) que Bottas est si pauvre dans le combat roue à roue quand c’est lui qui défend. Il est à peu près aussi menaçant qu’une portée de chatons duveteux.

Même si j’ai hâte de voir George Russell dans la voiture, un an de retard à mon avis, je pense que Bottas et Mercedes sont coincés l’un avec l’autre jusqu’à la fin de la saison.

Si un pilote devait opposer aucune résistance à quitter son siège plus tôt, ce serait Kimi Raikkonen mais, vu le temps qu’il a fallu à Mercedes pour finalement se décider pour Russell, je ne peux pas envisager qu’ils adoptent soudainement une approche proactive.

La pluie a vraiment évité que cela ne devienne une discussion encore plus importante avec Bottas terminant en quelque sorte P5 et aidant Mercedes à étendre son avance au championnat des constructeurs à 33 points.

Les Flèches d’Argent auront besoin de beaucoup plus de chance, semble-t-il, s’ils veulent ramener à la maison au moins une pièce d’argenterie cette saison, car ils ne tireront certainement pas beaucoup plus de Bottas sur la base de ces preuves.

Finley Crebolder

Après ses excellentes performances en Italie, il semblait que Bottas resterait le coéquipier parfait de Hamilton pour ses dernières courses pour Mercedes et peut-être même monterait-il d’un cran pour s’assurer qu’il repartait sur un bon pied. Et puis vint la Russie.

Ce qui rend sa performance choquante à Sotchi si préoccupante, c’est qu’elle s’est produite sur l’un des circuits sur lesquels il a été le meilleur dans le passé ; s’il ne peut pas faire un travail pour son équipe là-bas, il est difficile de le voir le faire n’importe où.

Pour aggraver les choses pour Wolff and co, Sergio Perez commence à avoir l’air plus à l’aise dans sa Red Bull, même si les résultats ne le reflètent pas. S’il n’y avait pas eu un mauvais arrêt aux stands et de la pluie en Russie, le Mexicain aurait presque certainement marqué un podium et aurait très bien pu remporter la victoire tandis que Bottas n’aurait pas marqué de points.

Un tel résultat ferait basculer la lutte pour le championnat des constructeurs en faveur de l’équipe de Checo, et Verstappen ayant un coéquipier plus fort que Hamilton pourrait également lui donner un gros avantage dans leur combat pour le titre.

Compte tenu de cela, si la façon dont Bottas a conduit la dernière fois est la façon dont il va conduire pour le reste de l’année, l’équipe serait folle de le garder sur Russell.

Il peut s’améliorer, et il mérite une chance de le faire en Turquie – ses années de service lui ont au moins valu cela – mais s’il ne le fait pas, l’équipe ferait bien mieux de le remplacer par le pilote qui a été en excellent forme et a montré l’année dernière qu’il peut faire plutôt bien dans une Mercedes dans un délai extrêmement court.

Personnellement, je ne vois pas le changement se produire, mais à moins que le Finlandais ne réussisse bien à Istanbul, il devrait vraiment le faire.

Jamie Woodhouse

C’est après le Grand Prix des Pays-Bas que j’ai évoqué Bottas et ses fausses aurores, alors cela me revient à l’esprit maintenant qu’il n’a fallu que la Russie pour qu’il redevienne le jeu d’enfant.

Bottas n’est pas un bon doubleur, et sa défense n’a rien à redire, mais Mercedes avait raison avec son appel stratégique pour renverser son pilote sur la grille dans l’espoir de gâcher le plan de relance de Verstappen.

C’était vraiment une idée intelligente, le problème était celui chargé de l’exécuter. Si vous pouviez choisir n’importe quel pilote sur la grille pour être votre barrage tactique, très peu choisiraient Bottas.

Pour son discours avant le Grand Prix de Russie selon lequel il est prêt à “en prendre un pour l’équipe” en cas de besoin, ses paroles et ses actions ne correspondaient pas.

Je dirais qu’il a peut-être confondu les gouttes de pluie bleues sur le panneau LED avec un drapeau bleu, mais la piste était sèche à ce moment-là, donc rien ne peut faire sur celui-là.

Alors, Russell devrait-il être remplacé immédiatement par Bottas ? Eh bien, cela aurait du sens car Russell doit être un pilote Mercedes à partir de 2022 de toute façon, et à Sotchi, il a donné une masterclass sur la conduite défensive dans une voiture de qualité inférieure.

Mais est-ce que je pense que Mercedes passera cet appel ? Pas un seul instant. Bien que ce soit un risque qui, personnellement, je pense qu’il serait payant, Mercedes ne le prendra certainement pas avec les batailles pour les titres des pilotes et des constructeurs si bien préparées.