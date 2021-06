Verdir le secteur du ciment en Inde – The Financial Express

Afin d’encourager la transition, le gouvernement peut envisager d’introduire des incitations fiscales sous la forme d’abattements fiscaux pour les producteurs et de subventions pour les consommateurs de ciment vert.

Par Diya Dasgupta

L’Inde est le deuxième plus grand producteur de ciment au monde, avec une capacité de production globale de 500 MTPA qui contribue à environ 30% des émissions provenant du secteur manufacturier du pays. En raison de l’augmentation de la population, de l’urbanisation et du développement des infrastructures par le biais d’objectifs et de programmes gouvernementaux tels que la mission des villes intelligentes, le logement pour tous, les projets de développement routier, etc., la demande de ciment devrait se multiplier dans les années à venir. Alors que les pays du monde entier visent à atteindre leurs ambitions nettes zéro, le moment est venu pour l’Inde de passer à la production de ciment vert, ouvrant ainsi la voie à la décarbonisation de l’un de ses secteurs difficiles à réduire.

La fabrication du ciment génère des émissions résultant des procédés chimiques (60-70%) et de la combustion de combustibles fossiles (30-40%). Ainsi, il devient impératif d’explorer les possibilités de minimiser les émissions et d’optimiser la consommation d’énergie. Jusqu’à présent, les initiatives entreprises par le secteur indien du ciment pour réduire les émissions se sont limitées à des avancées opérationnelles telles que l’efficacité énergétique, l’utilisation de carburants alternatifs, la substitution du clinker, etc. Le secteur a été inclus dans le programme PAT en 2012 et, à ce jour, un total de 175 consommateurs désignés ont été couverts dans le cadre des six cycles.

Les résultats du PAT II indiquent que le secteur a dépassé son objectif d’économie d’énergie de 41,82 %. Selon un rapport du WBCSD (2018), la part du ciment mélangé dans le mix de production indien a progressivement augmenté de 68 % en 2010 à 73 % en 2017. Le facteur global de clinker a également diminué de 0,74 à 0,71 au cours de la même période. Sur la base des estimations de la CII, le taux de substitution thermique par l’utilisation de carburants alternatifs est passé de moins de 1 % à 4 % entre 2010 et 2016.

Libérer davantage de potentiel de réduction des émissions nécessite l’adoption d’innovations technologiques visant à rendre l’industrie plus verte. Alors que le discours sur le «ciment vert» dans le contexte indien n’est pas nouveau et que les premiers travaux de base ont déjà été posés par quelques géants du ciment, à l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre global pour certifier ce qui fait du ciment un produit vert. Dalmia Cement avait annoncé en 2018 son ambition de devenir carbone-négatif d’ici 2040 et a depuis engagé plusieurs mesures dont l’augmentation de la part des énergies renouvelables utilisées, la conduite de projets pilotes expérimentant le CCU, etc. Au début de cette année, ACC Limited a lancé « ECOPact » (initialement introduit par LafargeHolcim en 2020), un mélange de béton vert prêt à l’emploi qui contient 30 à 50 % de carbone incorporé en moins par rapport au ciment Portland ordinaire.

Qu’est-ce qui empêche le passage au ciment vert pour les autres producteurs de ciment ? Un obstacle évident réside dans les coûts potentiellement élevés et les perturbations qui en résultent dans les chaînes de valeur, que les plus gros acteurs peuvent peut-être supporter. Cependant, pour les plus petits acteurs, il peut être moins coûteux de continuer à produire en utilisant des méthodes et des matières premières conventionnelles. Afin d’encourager la transition, le gouvernement peut envisager d’introduire des incitations fiscales sous la forme d’abattements fiscaux pour les producteurs et de subventions pour les consommateurs de ciment vert.

En outre, un moyen de contourner en partie la contrainte du côté de la demande consiste à garantir un approvisionnement minimal en ciment vert dans le cadre de projets d’infrastructure mandatés par le gouvernement et de projets de construction privés. Cela serait similaire à l’obligation d’achat d’énergie renouvelable qui oblige les dcoms à se procurer un pourcentage de leur énergie à partir de sources renouvelables. L’Inde pourrait envisager d’introduire des grades de ciment vert qui varient en fonction de leur « caractère écologique », de leur potentiel de réduction de CO2 et de leurs coûts de production. Cela devrait s’accompagner d’une normalisation en termes de qualité des produits pour assurer la comparabilité entre les variantes, facilitant ainsi la transition de manière progressive.

Ainsi, le pays devrait envisager une approche sur mesure pour décarboner son secteur du ciment en repoussant les limites au-delà de la cueillette des fruits à portée de main de l’efficacité énergétique et du changement de combustible. Le secteur indien du ciment fait partie des industries les plus économes en énergie au monde, et libérer davantage de potentiel de décarbonation impliquerait un passage au ciment vert.

Assistante de recherche, ICRIER

