Verdissement de la politique monétaire : le manque d’outils appropriés et adéquats est un argument insuffisant

Le changement climatique apporte des risques et de l’incertitude. Dans quelle mesure la politique monétaire peut-elle intégrer ces risques et incertitudes est une question que se posent de nombreux économistes. Il existe un large consensus parmi les économistes sur le fait que la politique budgétaire peut faire face à la crise climatique, et non la politique monétaire (en raison du manque de boîtes à outils). Il est largement reconnu que les engagements des finances publiques et les émissions de carbone sont inversement liés. Les interventions des finances publiques par le biais de la fiscalité pour réduire les empreintes carbone ou les dépenses publiques pour soutenir l’énergie et la technologie vertes se sont avérées efficaces pour réduire les émissions. Cependant, de telles preuves empiriques sont absentes dans le cas de la politique monétaire.

L’Inde a été la première à intégrer le changement climatique dans les transferts fiscaux intergouvernementaux. Le canal de politique macroéconomique de ces « transferts fiscaux écologiques » fonctionne à travers les priorités de dépenses publiques sur les engagements en matière de changement climatique des gouvernements infranationaux, pour effectuer une « transition juste » vers une économie durable et résiliente au climat. La Quatorzième Commission des Finances a été la première à intégrer le changement climatique comme critère de détermination des transferts fiscaux intergouvernementaux vers les 29 États. Le Quinzième FC a retenu le critère. Dans le cadre du fédéralisme environnemental, le « principe de subsidiarité » exige que la responsabilité de fournir un service particulier soit attribuée au niveau de gouvernement le plus proche de la population. Ce transfert fiscal vise également à compenser les handicaps de coûts des gouvernements infranationaux en raison du manque à gagner et d’autres coûts d’opportunité, tels que les aires protégées, qu’ils encourent dans leur cheminement vers la croissance économique. Cependant, le transfert fiscal écologique n’est qu’un des nombreux outils de politique fiscale pour garantir les engagements en matière de changement climatique.

En plus de ces transferts fiscaux, des outils de gestion des finances publiques (GFP) à long terme tels que la budgétisation sensible au climat aux niveaux national et infranational sont essentiels pour répondre aux engagements en matière de changement climatique. Cet outil de GFP relie les plans d’action nationaux pour le climat aux engagements budgétaires. La feuille de route et les matrices analytiques pour préparer une budgétisation sensible au climat peuvent également éliminer l’approche fragmentée des ministères de tutelle en matière d’adaptation et d’atténuation en Inde. Cependant, des taux d’imposition différentiels peuvent conduire à un « nivellement par le bas » pour attirer le capital mobile et créer des « paradis pour la pollution » par le biais d’échanges de moindre qualité environnementale contre un capital plus mobile.

Sur le front de la politique monétaire, le test de résistance axé sur le climat mené par les banques centrales est un outil politique à venir pour résoudre le problème. Un tel test de résistance vert consiste à évaluer comment le système bancaire est exposé aux risques et incertitudes climatiques. Ce test a d’abord été effectué par la Banque d’Angleterre. Christine Lagarde de la Banque centrale européenne (BCE) est très favorable à l’écologisation de la politique monétaire, et la BCE procédera à de tels tests d’exposition au risque des principales banques de la Commission européenne en 2022. Cependant, la Fed Reserve des États-Unis n’a pas encore commencé de tels tests. Le président de la Fed, Jerome Powell, a expliqué que la Fed a demandé aux prêteurs d’articuler leur exposition aux risques et comment ils peuvent atténuer ces risques. RBI a publié un chapitre sur l’écologisation de la politique monétaire ; cependant, il n’y a aucune autre communication des boîtes à outils. La réponse à la question de savoir si la RBI est disposée à mener de tels tests de résistance verts sur les principales banques est attendue.

Récemment, le professeur Lars Peter Hansen, économiste à l’Université de Chicago, lauréat du prix Nobel d’économie en 2013, a mentionné qu’il peut y avoir des « risques de réputation » si les banques centrales vont au-delà de leurs mandats. L’ancien gouverneur de la RBI, Raghuram Rajan, a déclaré que les banques centrales devraient se concentrer sur la stabilité financière des investissements verts au lieu d’exiger l’achat uniquement d’obligations vertes, et non d’obligations brunes, ce qui est principalement une décision « budgétaire ». Le large consensus est que les banques centrales devraient se concentrer sur la stabilité des prix et la stabilité financière. Cependant, cela peut être réfuté par la crainte que le changement climatique soit un déterminant crucial de la stabilité financière, et il est important d’intégrer ces risques et incertitudes liés au climat dans le financement des décisions d’investissement.

En général, les économistes s’inquiètent de l’efficacité des banques centrales à dichotomiser les obligations vertes et les obligations brunes dans leur portefeuille d’actifs et à évoluer vers une entreprise à faibles émissions de carbone. La priorisation des politiques et la volonté politique sont les principaux déterminants des engagements en matière de changement climatique. Le manque de boîtes à outils adéquates est un argument insuffisant.

L’auteur est professeur, NIPFP, et membre, Conseil d’administration, Institut international des finances publiques, Munich

