Verdugo fait rêver les Red Sox et Big Papi d’un coup miraculeux

Ni lui Grand papa Il pourrait résister à s’énerver avec le Mexicain Alex Verdugo son plus gros succès de la saison en MLB…

Bourreau il a frappé son plus gros succès de l’année, et peut-être de sa carrière, au moment où les Red Sox avaient le plus besoin de lui : Boston étant septième dans le match, ce qui définit s’il se qualifie ou non pour les séries éliminatoires.

MARQUE. NOUVEAU. JEU. pic.twitter.com/sXSMtoBHg0 – Red Sox (@RedSox) 3 octobre 2021

Si important est le coup de Bourreau remettre les Red Sox dans le jeu et les remettre dans la lutte pour le joker que même le dominicain David Ortiz a téléchargé un tweet félicitant le Mexicain pour son coup.

Bourreau c’est mon pote 🔥 – David Ortiz (@davidortiz) 3 octobre 2021

Évidemment, les Red Sox jouent toujours leur destin, mais s’ils obtiennent ce billet pour les séries éliminatoires, il y aura beaucoup à dire sur ce coup du Mexicain. Ou non?

A l’américaine, c’est le combat pour le wild card…

Ligue américaine

Yankees (0) Red Sox (0) Mariners (+1) Blue Jays (+1)

Ces résultats n’incluent pas les résultats partiels des matchs d’aujourd’hui.

Et que se passe-t-il s’il y a une ou plusieurs égalités entre deux ou plusieurs équipes…

Cravate 4: Chaque équipe choisit une lettre ABCD ; Les Red Sox choisissent d’abord les Blue Jays, puis les Yankees et les Mariners, selon ce qui reste ; le lundi, le club A reçoit le club B et C reçoit le club D ; mardi, les gagnants joueraient le joker

Égalité de 3 pour les deux places : Chaque équipe reçoit une lettre en fonction de son bilan en duels entre elles ; le lundi, le club affronte le b et le gagnant passe à la wild card ; Mardi le C affronte le perdant du premier jeu, le gagnant avance à la wild card

Égalité de 3 pour la 2e place : Chaque équipe reçoit une lettre en fonction de son bilan en duels entre elles ; le lundi le club a affronte b, il accueille C le mardi, le vainqueur passe à la wild card

Ex-aequo de 2 pour la 1ère place sur la wild card : celui avec le meilleur bilan dans les matchs contre l’équipe adverse sera l’hôte

Égalité de 2 pour la 2e place sur la wild card : Les deux équipes s’affronteraient dans un match à mort, celle avec le meilleur bilan entre elles serait l’hôte, celle qui gagnerait les avances à la wild card