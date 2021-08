Vergil Ortiz a éliminé Kavaliauskas dans un match vibrant

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Ford Center du Star à Frisco a été le cadre de la soirée organisée par Golden Boy Promotions ce matin, un gala frappé par des problèmes de visa, des poids excessifs et d’autres facteurs qui ont emporté deux championnats du monde (Méndez-Buitrago et Félix Alvarado-Erick López ) et un grand duel (Zorrilla-Cano).

Superclasse des poids welters Vergil Ortiz Jr (18-0, 18 KO) a battu le Lituanien Egidijus Kavaliauskas (22-2-1, 18 KO) par TKO au huitième round. Même s’il semblait que l’endroit avait bien commencé, garde fermée et utilisant le jab, Ortiz présentait déjà une pommette enflée après le premier tour. Surprise, changeant de tendance, dans le second, quand Ortiz a concédé quelques bâtons de Kavaliauskas qui auraient renversé n’importe qui, bien que le Texan ait choisi de rester pour une guerre qui ne lui convenait pas théoriquement, mais qui a payé quand, à la fin de le troisième épisode, le lituanien il a perdu sa verticalité lorsqu’il a reçu deux mains sur son visage.

Les rondes avançaient, elles volaient, devenant courtes comme celui qui vit quelque chose qui le satisfait, et ce n’était pas pour moins à cause des belles actions, au loin et lorsqu’elles se rapprochaient, de ces deux athlètes exaltés. Le jab de Vergil Ortiz a terminé de démolir Kavaliauskas, ainsi que quelques coups croisés et corporels, ce qui a fait du huitième tour un martyre pour l’Européen, qui est tombé trois fois et, presque à la fin du tour, une quatrième chute plus dure a fait que l’arbitre a abandonné de compter, avec un bon jugement. La performance extraordinaire d’Ortiz, qui tirera également les leçons de ce qu’il a vécu au deuxième tour aux mains de son adversaire et semble prêt à prendre d’assaut le paradis de la boxe.

Le principal soutien avait le Vénézuélien Roger gutierrez (26-3-1, 20 KO) et le Nicaraguayen René Alvarado (32-10, 21 KO) achevant sa trilogie après deux précédents rendez-vous intéressants, le premier avec un triomphe du Twin avant la limite en 2017 et le second remporté par Gutiérrez. Alvarado a eu une meilleure mise en scène, avec un Gutiérrez qui a à peine sorti les mains dans les premiers tours, mais les lancers se sont stabilisés vers le milieu du combat et c’était plus compétitif. Le combat n’a pas fini de se rompre, étant excessivement calculateur, surtout en le comparant aux deux initiales de la triade ; Cela a semblé profiter à Gutierrez, plus grand et moins concerné dans un combat linéaire, bas-moyen et longue distance.

Le combat s’est terminé avec les deux combattants coupés dans les derniers instants et assez égaux en général, gagnant peut-être par le minimum d’Alvarado. Cependant, les cartes ont statué à l’unanimité avec 116-112, 116-112 et 115-113 pour Gutiérrez, dans un combat beaucoup moins divertissant que prévu.

Le champion du monde IBF Mini Fly Félix alvarado (37-2, 32 KO) a combattu dix rounds contre Israël Vazquez (10-5-2, 7 KO), sans le titre en jeu. Le fils de Wilfredo Vázquez a remplacé Erick López, avec des problèmes de visa, et l’IBF n’a pas approuvé la dispute pour le titre mondial avec ce rival pour Alvarado. Un tour a duré ce pile ou face que Vázquez a choisi, qui est sorti pile pour avoir frappé des bâtons avec l’un des plus gros heurtoirs des divisions mineures. Après plusieurs coups spectaculaires, un crochet au menton démonta Israel Vázquez dans une autre démonstration de la puissance du Twin.

Auparavant, le super léger George Rincón (12-0, 7 KO) a battu le Russe Nikolaï Buzolin (8-4-1, 4 KO) après huit rounds. L’Américain a été de loin supérieur à son adversaire tout au long du combat, travaillant principalement avec des coups de poing courbés et de la solvabilité pour convaincre les juges de donner à son corner les sets de trois minutes. Ainsi, ils ont marqué le combat 80-72 à l’unanimité.