Vergil Ortiz a sa dernière répétition à Egidijus Kavaliauskas avant de chercher l’extase de boxe

Dario Pérez

@ Ringsider2020

L’extraordinaire poids welter Vergil Ortiz Jr (17-0, 17 KO) est l’un de ces combattants que presque tout le monde cite lorsqu’on l’interroge sur les gars qui seront champions du monde et superstars. S’il est aussi un vieil ami des lecteurs d’ESPABOX, l’intérêt en Espagne pour ses combats monte en flèche.

A 23 ans, le Texan combat à domicile, comme ce samedi soir il combat à Frisco, dans son état d’origine, lors d’une soirée organisée par Golden Boy Promotions. Son rival sera le Lituanien Egidijus Kavaliauskas (22-1-1, 18 KO), un adversaire de classe mondiale dont la seule défaite est survenue aux mains de Terence Crawford et a éliminé David Avanesyan. Cela semble être une bonne pierre de touche pour voir si Ortiz peut déjà viser le championnat du monde du Crawford susmentionné, la prochaine étape que veut la WBO, qui l’a comme aspirant officiel, son promoteur, le natif de Dallas lui-même et une grande partie des fans de boxe.

Le soutien est très frappant, comme cela a été le cas avec les dernières parures d’une entreprise qui a retrouvé le bon niveau et l’activité d’autrefois où l’on ne savait pas ce qu’était le coronavirus. Roger Gutiérrez (25-3-1, 20 KO) et René Alvarado (32-9, 21 KO) achèvent leur trilogie après deux combats passés intéressants, le premier avec la victoire des Twins par KO en 2017 et le second avec le triomphe du Vénézuélien ; par conséquent, Gutiérrez possède le championnat du monde régulier des super-plumes WBA qui sera à nouveau en jeu dans le procès. Le Nicaraguayen, comme Ortiz, est également passé par nos micros ces derniers mois.

Une autre Coupe du monde, cette fois pour de vrai, sera également vue au Ford Center at the Star à Frisco. Ce sera le WBO du poids minimum chez les Portoricains Wilfredo Mendez (16-1, 6 KO), titulaire de la ceinture depuis 2019 et prétendant Carlos Buitrago (32-6-1, 18 KO). Curieusement, le Chocorroncito, originaire de Managua comme les Alvarados, vient de perdre le championnat du monde WBO dans la catégorie immédiatement supérieure, le mini-fly, précise Elwin Soto. De son côté, Buitrago a été solide ces dernières années et démarre comme un petit favori, sans désavantage de taille malgré les données rapportées sur son adversaire.

La partie télévisée s’ouvrira avec un nouveau visage, Danielito Zorrilla (15-0, 11 KO), combattant portoricain de Miguel Cotto Promotions aux performances incertaines au plus haut niveau. Dans ESPABOX nous avons déjà pris soin de le présenter à nos lecteurs il y a quelques jours https://www.espabox.com/danielito-zorrilla-en-espabox-uno-de-los-mejores-pugiles-puertorriquenos-de-los -ultimos- ans/, de sorte que lorsqu’il monte sur le ring contre Pablo César Cano (33-7-1, 23 KO) on sait à quoi s’attendre. Attention au Mexicain, qui vient de remporter une séquence de trois belles victoires, dont un étonnant TKO au premier tour de Jorge Linares, avec trois chutes pour le Vénézuélien.

En plus de tout cela, l’undercard nous présente de grands combattants du promoteur californien, sans place pour leur diffusion sur la plateforme DAZN. Parmi eux, le champion du monde IBF de mouche légère Félix alvarado (36-2, 31 KO) fera un combat sans titre en jeu ni le super léger George Rincón (11-0, 7 KO) va se battre pour se rapprocher des duels de plus haut niveau, comme il nous l’a récemment exprimé.

Les quatre principaux affrontements pourront être suivis en Espagne par DAZN aux premières heures de samedi à dimanche, à partir de 2h00.