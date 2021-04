Vergne gagne après que Di Grassi souffre d’un problème de plomb

Le pilote de DS Techeetah, Jean-Eric Vergne, a remporté une première étape spectaculaire de l’E-Prix de Formule E à Rome après que Lucas Di Grassi eut un problème en tête de la course.

Di Grassi semblait avoir pris le dessus après une longue course de va-et-vient entre lui et Vergne, mais a perdu de la puissance à moins de cinq minutes de la fin.

Sam Bird a terminé deuxième après une belle reprise de la 10e place sur la grille, devant son coéquipier Jaguar Mitch Evans troisième.

Mesdames et Messieurs, votre #RomeEPrix! Quelle performance, chapeau @JeanEricVergne #DSTECHEETAH #ABBFormulaE pic.twitter.com/5ygk0mfjnv – DS TECHEETAH (@DSTECHEETAH) 10 avril 2021

La course a commencé derrière la voiture de sécurité en raison des conditions humides, avec un drapeau vert qui commençait à un peu plus de 40 minutes de la fin.

Le Polonais Stoffel Vandoorne a franchi les premiers virages en tête, mais a été suivi de près Andre Lotterer et les deux se sont heurtés lorsque le pilote Porsche a tenté de remonter à l’intérieur dans le virage 7. Lotterer a pu rejoindre le septième, mais a ensuite repris un pénalité de cinq secondes, tandis que Vandoorne est retombé au 13e rang, Oliver Rowland héritant de la tête dans le processus.

Rowland a immédiatement subi la pression de Di Grassi, mais le pilote Nissan e.dams s’est vu infliger une pénalité pour une infraction de puissance. Cela a donné la tête à Di Grassi, avec Vergne en deuxième et Robin Frijns en troisième.

REPLAY DE DÉPART DE COURSE! Voici le moment où nous sommes allés 🟢 à Rome pour le Round 3 🇮🇹! Regardez en direct ici 👉 https://t.co/sHOKGxvLZW#GivingConfidence #Allianz #RomeEPrix pic.twitter.com/dH5ow55Gyu – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 10 avril 2021

Le Français a été le premier à cligner des yeux, prenant son premier mode d’attaque à 23 minutes de la fin et retombant cinquième dans la foulée, juste devant Bird qui avait pris un bon départ avec quelques belles dépassements.

Frijns et De Vries étaient les suivants à passer en mode attaque, revenant derrière Vergne, mais surtout devant Bird. Pendant ce temps, Vandoorne se remettait bien de son premier incident avec Lotterer et, ayant pris son premier mode d’attaque, était remonté huitième à 20 minutes de la fin.

Di Grassi a pris son premier mode d’attaque peu de temps après, glissant en troisième position et il a rapidement commencé à remplir les miroirs de Frijns et Vergne devant lui. Frijns a fait un geste pour dépasser Vergne, mais a échoué et est devenu vulnérable à Di Grassi, qui a passé le Néerlandais dans le virage 7, avec De Vries également en profitant.

Vergne a pris son deuxième mode d’attaque et a pu rester devant Frijns en troisième, avant de passer directement à la queue de De Vries. Di Grassi, cherchant à profiter de Vergne coincé derrière De Vries, a activé son deuxième mode d’attaque et est sorti juste sur la queue de Vergne.

Le Français a ensuite dépassé De Vries pour reprendre la tête, Di Grassi et le Néerlandais se heurtant alors que le pilote Audi cherchait à suivre Vergne. De Vries a pris son dernier mode d’attaque peu de temps après, promouvant Di Grassi à la deuxième place.

Alors que les trois premiers échangeaient leur place presque à chaque tour, Bird avait tranquillement réussi à se hisser au quatrième rang, suivi par le déterminé Vandoorne en cinquième. Le pilote britannique a ensuite pu dépasser De Vries et passer à la troisième place, son coéquipier Evans le suivant jusqu’à la quatrième, après avoir dépassé Vandoorne en utilisant son mode d’attaque.

À sept minutes de la fin, Di Grassi a finalement fait un coup de bâton dans le virage 4, surprenant Vergne à l’intérieur pour prendre la tête de la course. Vergne a ensuite tenté de se battre dans le virage 7, mais le Brésilien a pu conserver sa position.

Cependant, son avance a été de courte durée car l’Audi de Di Grassi a perdu de la puissance et le Brésilien a rapidement reculé sur le terrain. Alors qu’il passait devant Di Grassi, la Mercedes de Vandoorne a fait volte-face après avoir couru sur un couvercle de trou d’homme, éliminant son coéquipier De Vries dans le processus.

Désespoir pour l’équipe @MercedesEQFE alors que les deux voitures se heurtent en essayant d’éviter un ralentissement @ LucasdiGrassi… Horaires en direct et comment regarder la course https://t.co/sHOKGxvLZW#RomeEPrix pic.twitter.com/qAEQd705lp – Championnat du monde de Formule E ABB FIA (@FIAFormulaE) 10 avril 2021

Cela a fait ressortir la voiture de sécurité à seulement quatre minutes de la fin et Vergne en tête, suivi de Bird et Evans. Avec la voiture de Vandoorne échouée sur le bord de la piste, la course n’a pas pu redémarrer et Vergne a pu célébrer la plus spectaculaire des victoires.

Frijns a été promu quatrième, Buemi cinquième et René Rast sixième après avoir commencé 20e. Wehrlein est arrivé septième, avec Alex Lynn huitième. Max Guenther a terminé neuvième, Nick Cassidy complétant les points au 10e rang.