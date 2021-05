Vergne: l’esprit de Sebastian Vettel a changé sur les “ tondeuses à gazon ” de Formule E

Jean-Eric Vergne dit que Sebastian Vettel pense maintenant que la Formule 1 devrait tirer des leçons de la Formule E, après avoir décrit les voitures comme des «tondeuses à gazon».

Après avoir quitté la Formule 1 pour devenir l’un des premiers membres de la grille de Formule E, Vergne a remporté le championnat à deux reprises, remportant 10 victoires en cours de route.

Les voitures ont depuis évolué pour devenir plus puissantes et plus durables, la manche la plus récente ayant vu les pilotes courir pour la première fois sur le circuit de Monaco.

Alors que Vergne a admis que la Formule 1 pourrait ne jamais devenir entièrement électrique, il a déclaré que la perception de la catégorie avait changé pour le mieux ces dernières années – notamment de la part du pilote Aston Martin, qui admet qu’il manque actuellement de rythme dans sa nouvelle équipe.

“Quand je suis arrivé en Formule E, je suis également devenu pilote de réserve pour Ferrari, donc j’étais souvent avec Vettel”, a déclaré le Français à Motorsport.com.

«Il m’a ri un peu au visage quand je suis passé en Formule E. Il a dit ‘qu’est-ce que ces tondeuses à gazon?’ Mais ensuite, il a rapidement commencé à dire que la Formule E était aussi l’avenir, que c’était bien, que la F1 n’en faisait pas assez sur la mobilité électrique, sur zéro émission de carbone, et que la Formule 1 devrait faire plus comme la Formule E.

«De là à dire que la F1 n’aura que des moteurs électriques… Je ne suis pas sûr. Mais le fait que l’opinion d’un quadruple champion du monde ait radicalement changé en quelques années montre aussi que le point de vue de chacun a changé.

«Au début, il est vrai que même moi-même, je me suis dit” qu’est-ce que je vais faire ici? “Quand je suis arrivé en Formule E. J’avais toujours l’impression que la course de voitures électriques était un peu comme une course. Les voitures électriques de course me paraissaient encore folles. En fin de compte, sept ans plus tard, nous y sommes.

«Nous avons un Championnat du Monde FIA. Je pense que beaucoup de pilotes qui ne voulaient pas être en Formule E avant rêvent d’en faire partie, car c’est aussi l’un des seuls championnats où les pilotes sont payés.

«Jusqu’à preuve du contraire, je ne pense pas qu’il y ait des pilotes qui paient pour rouler en Formule E, ce qui n’est pas le cas en Formule 1 par exemple. Le business model est plutôt bon, toutes les équipes se battent pour les podiums et les points, ce qui n’est pas le cas dans les autres championnats. Le fait que ces équipes puissent également payer les pilotes montre que c’est un championnat sain.

