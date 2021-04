Vergne victorieux alors que Vandoorne frappe le couvercle du trou d’homme dans une course dramatique · .

Jean-Éric Vergne a remporté sa première victoire de la saison de Formule E après que son équipe ait reconstruit sa voiture à la suite d’un accident d’entraînement.

Le double champion de Formule E n’avait marqué aucun point lors des deux premiers tours à Diriyah, puis a été impliqué dans une étrange collision avec Oliver Turvey à la fin des premiers essais ce matin, ce qui a obligé son équipe Techeetah à réparer frénétiquement sa voiture pour se qualifier.

La course a commencé dans des conditions relativement froides, pour la Formule E; seulement une température de l’air de 15 ° C et une température de piste de 17 ° C. De plus, des conditions mitigées signifiaient que la course commençait derrière la voiture de sécurité. Après cinq minutes, la course a commencé et le poleman Stoffel Vandoorne a pu prendre la tête avec André Lotterer à sa poursuite.

Lotterer et Vandoorne se sont heurtés, maladroitement, dans la barrière TecPro au virage quatre, glissant tous les deux dans l’ordre et donnant l’avance à Oliver Rowland, qui faisait lui-même l’objet d’une enquête pour surutilisation du pouvoir. Il réussit à prendre une légère avance mais fut rapidement sous la pression de Lucas di Grassi.

Rowland a reçu une pénalité au volant à 33 minutes de la fin. Di Grassi a hérité de la tête de la course mais avec Jean-Éric Vergne et Robin Frijns sur ses talons. Vergne a fait un geste audacieux sur Di Grassi dans le quatrième virage, le même endroit où Lotterer et Vandoorne s’étaient heurtés, mais les deux se sont échappés indemnes, Di Grassi a pris la tête tandis que Vergne est tombé dans la bataille avec Frijns.

Sergio Sette Cåmara a également reçu une pénalité au volant pour surutilisation d’énergie, après s’être arrêté sur la bonne voie avec les problèmes présumés du groupe motopropulseur.

Vergne a été le premier à opter pour le mode Attack, l’activation ayant de graves conséquences ici, dans un train rapproché de voitures. Il a glissé de la deuxième à la cinquième place mais sachant que les voitures qui le précédaient devaient faire la même chose sous peu. Di Grassi et lui ont échangé la tête d’avant en arrière, entre leur mode d’attaque respectif

Jake Dennis s’est retiré de la course à 11 minutes de la fin, créant une brève période de drapeau jaune, mais cela n’a pas réussi à atténuer la bagarre de Di Grassi et Vergne. Tous deux sortis des activations du mode Attack, ils étaient toujours proches l’un de l’autre au moment où Sam Bird – qui avait débuté la course dixième – réussit à dépasser Nyck de Vries pour la troisième place.

Di Grassi a plongé à l’intérieur de Vergne au quatrième virage, dans un mouvement qui semblait impossible à compléter, mais il a réussi à éviter les barrières et à garder la tête, malgré le fait que Vergne continue de suivre de près. Le peloton ne s’était jamais étendu et l’écart entre le premier et le quatrième n’était que d’un peu plus d’une seconde et demie, à six minutes de la fin.

À un peu moins de cinq minutes de la fin, cependant, Di Grassi a soudainement ralenti, glissant en arrière dans l’ordre dans la ligne droite montante. Presque simultanément, Vandoorne a heurté un couvercle de trou d’homme qui a fait dévier sa voiture et les pilotes Mercedes sont entrés en collision, Vandoorne se retrouvant encastré dans le mur et une procédure Full Course Yellow a commencé.

La voiture de Vandoorne n’a pas pu être récupérée et la course s’est terminée derrière la voiture de sécurité pour la deuxième fois cette saison, Vergne remportant sa première victoire de la saison et avec Sam Bird et Mitch Evans de Jaguar derrière lui, prenant le premier double podium de Jaguar.

La prochaine manche de la Formule E aura lieu demain, à nouveau sur le circuit urbain de Rome. Sam Bird a pris la tête du championnat, à Nyck de Vries.

