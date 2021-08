Verhofstadt déchiqueté après avoir rompu la couverture avec un plaidoyer “défectueux” de l’armée européenne – “Pensée magique!” | Politique | Nouvelles

in

Guy Verhofstadt sur le fait que l’UE « tienne tête » à Poutine en 2018

L’eurodéputé belge a partagé une carte sur Twitter montrant le montant d’argent dépensé par les grandes puissances du monde pour la défense, soulignant que l’UE dépense autant que la Chine. M. Verhofstadt a suggéré que la création d’une armée européenne unie dans le bloc pourrait économiser des millions sur la défense, mais a plutôt affirmé que les États membres préfèrent s’accrocher aux pouvoirs de souveraineté nationale.

Il a fustigé : « Voici ce que la non-coopération nous coûte : l’UE dépense autant pour la défense que la Chine… et obtient peu de puissance ou de sécurité en retour.

« Pourquoi ? Parce que nous nous accrochons à une idée archaïque et ratée de « souveraineté nationale » et à une dépendance imparfaite vis-à-vis des États-Unis.

“Seule une UE forte est respectée dans le monde entier.”

Les chiffres, tirés de Sipri, montrent que les pays de l’UE dépensent jusqu’à 233 milliards de dollars par an pour la défense, contre 252 milliards de dollars pour la Chine.

La Russie ne dépense que 62 milliards de dollars et l’Inde 73 milliards de dollars par an.

Guy Verhofstadt appelle à l’armée de l’UE pour l’Afghanistan (Image: GETTY)

Sur la carte, les dépenses du Royaume-Uni et des États-Unis ont également été marquées respectivement à 59 milliards de dollars et 778 milliards de dollars par an.

L’appel du politicien belge n’a pas été reçu positivement par ses partisans.

Une personne a répondu : « Qui exactement commandera ces glorieuses forces de l’UE ?

« Entreront-ils au combat au gré des nombreux ‘présidents’, ou après un vote au ‘parlement’ ? Ou seulement si les Français sont d’accord ?

Et un autre : « La coopération militaire ne nécessite pas l’UE. La souveraineté nationale n’est peut-être qu’une idée pour vous, mais pour des millions d’Européens, c’est leur identité. Différentes langues, cultures, etc. C’est l’Europe, pas un super-État.

LIRE LA SUITE : Rêve, Nicola ! Un esturgeon vivant dans un “pays imaginaire”, prévient un expert

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Et vous le remplacerez par une armée centralisée défectueuse sur laquelle chaque nation souveraine a un droit de veto.”

Et un autre : “Quelle chose étrange à dire, c’est la souveraineté nationale ‘archaïque’ qui pousse les États-Unis et la Chine (et la Russie) à investir dans la ‘défense’. Comme une pensée magique.”

Quelqu’un d’autre a fait écho: “Donc, ce que vous dites vraiment, c’est que l’UE ne fonctionne pas.”

Cela survient alors que le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a qualifié jeudi les développements en Afghanistan de “catastrophe” et a déclaré qu’il y avait eu un échec des services de renseignement pour anticiper le retour rapide des talibans au pouvoir.

S’adressant au Parlement européen, Josep Borrell a déclaré qu’environ 100 membres du personnel de l’UE et 400 Afghans travaillant avec l’UE et leurs familles avaient été évacués, mais que 300 autres Afghans tentaient toujours de partir.

La carte montre combien les pays dépensent pour la défense (Image : TWITTER•SIPRI)

Il a souligné le “devoir moral” de l’Europe de sauver autant d’Afghans que possible qui avaient travaillé pour l’UE en Afghanistan, mais a déclaré qu’il ne serait pas possible de tous les faire sortir.

“Laissez-moi parler clairement et sans détour, c’est une catastrophe”, a déclaré Borrell.

“C’est une catastrophe pour le peuple afghan, pour les valeurs et la crédibilité occidentales, et pour le développement des relations internationales.”

Les pays occidentaux se sont efforcés de transporter par avion leurs citoyens, leur personnel afghan et leurs familles depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale Kaboul dimanche. Des milliers de personnes ont désespérément tenté de franchir les barrages routiers des talibans et les troupes américaines pour atteindre l’aéroport de Kaboul.

Jeudi, les talibans ont exhorté les foules d’Afghans qui attendaient à l’extérieur de l’aéroport à rentrer chez eux, affirmant qu’ils ne voulaient blesser personne, un jour après que les combattants du groupe ont tiré sur des manifestants, faisant trois morts.

Dans son discours, M. Borrell a évoqué les craintes qu’une nouvelle vague de migrants afghans n’atteigne l’Europe, dans une répétition de la crise des migrants de 2015, lorsqu’un grand nombre de personnes ont parcouru le continent, beaucoup fuyant les conflits en Syrie et en Irak.

“Ne les appelez pas des migrants, ce sont des exilés, des gens qui fuient pour sauver leur vie”, a déclaré M. Borrell, rejetant les comparaisons avec la Syrie car l’Afghanistan est beaucoup plus loin.

M. Borrell a déclaré qu’il était en contact avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui organisera vendredi une réunion de crise virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l’alliance pour discuter de l’Afghanistan.

L’OTAN a mis fin à ses opérations militaires en Afghanistan cet été après près de deux décennies à la suite d’une décision américaine de se retirer.