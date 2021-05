Verhofstadt se moque du renouvellement de la démocratie dans l’UE tweet “Le meilleur moyen est de partir!” | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé et ancien Premier ministre belge est un critique persistant de la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc qui était le représentant du Parlement européen pour le Brexit. Le fédéraliste engagé a tweeté un éditorial publié sur le réseau Euractiv et intitulé «Il est temps de repenser la démocratie européenne».

L’article, co-écrit avec Dacian Ciolos, le président roumain du groupe Renew du Parlement, et programmé pour coïncider avec la Conférence sur l’avenir de l’Europe qui a débuté plus tôt ce mois-ci, exhorte le bloc à «revoir fondamentalement le fonctionnement de nos démocraties »Afin de« regagner la confiance des gens ».

Son tweet d’accompagnement expliquait: «Grâce à la Conférence sur l’avenir de l’Europe, nous avons une chance de changer radicalement notre façon de faire de la politique à Bruxelles et au-delà.

«#CoFoE est une opportunité indispensable pour reconnecter la politique avec les gens et renouveler la démocratie!»

Cependant, il a été courtisé par les critiques qui n’ont pas tardé à souligner ce qu’ils considéraient comme des défauts évidents, en utilisant le Brexit comme exemple.

Angus Allan a répondu: “La meilleure façon de renouveler votre démocratie est de partir.”

Un autre a suggéré à M. Verhofstadt et à ses collègues eurocrates de mettre leur argent là où ils étaient, en affichant: «Si vous croyez vraiment en la démocratie, donnez à chaque citoyen européen un vote sur votre vision.

«Mettre fin à l’unanimité sur la politique étrangère sape encore davantage cette situation.

«L’adhésion à l’UE signifie abandonner vos politiques fiscale et étrangère à Merkel et aux banques allemandes. Ils savent mieux que quiconque.

Pendant ce temps, Peter Jeffries a déclaré: «Vous avez eu 70 ans pour rétablir l’UE. Combien de temps voulez-vous?

«Il n’y aura pas encore 70 ans alors que l’UE se désintègre sous nos yeux.

«Tout le tour du monde ne fera aucune différence. L’UE ne peut même pas obliger Amazon à payer sa taxe. »

Dans son article, M. Verhofstadt écrit: «Une démocratie digne de ce nom implique non seulement le respect du vote populaire, mais aussi le respect des droits et libertés fondamentaux, à commencer par la liberté d’expression.

«Les citoyens qui seront invités à s’exprimer lors de la Conférence sur l’avenir de l’Europe nous le rappelleront probablement.

«Pourtant, dans une démocratie, l’efficacité et les résultats ne vont pas loin. Un troisième aspect, la «lisibilité» ou la compréhension de la politique européenne, est de plus en plus problématique. Les gens conviennent que le niveau de l’UE devrait jouer un rôle important, mais ils ne peuvent pas voir qui détient le pouvoir en Europe ou comment ils peuvent le contrôler. »

Faisant référence à la réunion malheureuse d’Ursula von der Leyen et du président du Conseil européen Charles Michel avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, qui a vu l’ancien parti sans nulle part où s’asseoir, il a ajouté: «Sofagate ‘est un symptôme de l’incapacité de l’UE. parler d’une seule voix à l’étranger, montrer un visage à ses propres citoyens, être unis en paroles et en actes. L’Europe gagne en crédibilité lorsqu’elle peut parler d’une seule voix.

«Malheureusement, nous devons reconnaître que nous ne serons pas l’acteur géopolitique que nous voulons être tant que l’Europe parlera à plusieurs voix, parfois dissonantes, sur la scène internationale.

«Nos partenaires savent jouer sur nos faiblesses, alors veillons à ne pas devenir de simples observateurs du monde.»