Vérification de la « coche bleue » de Twitter en direct après une brève pause : tout ce que vous devez savoir

Les gens peuvent à nouveau demander la vérification de leurs comptes sur Twitter. Après que les applications de vérification aient été suspendues pendant une semaine, Twitter a rouvert en acceptant les demandes de vérification des personnes. Huit jours après que la société a officiellement annoncé la relance du processus de vérification le 20 mai, les demandes de vérification ont été suspendues. Le mois dernier, l’entreprise avait annoncé qu’elle pouvait mettre jusqu’à quelques jours ou quelques semaines pour répondre aux demandes de vérification soumises par les utilisateurs.

Le processus de vérification, ou la demande d’obtention de badges bleus sur les comptes Twitter, est en cours en fonction du volume de demandes que Twitter reçoit. Par conséquent, il n’est pas clair quand les utilisateurs peuvent s’attendre à une réponse de l’entreprise ou si les délais de réponse ont été modifiés après la pause et la réouverture.

Pour que Twitter vérifie un compte, un profil d’utilisateur répond à l’un des six critères de reconnaissance définis par Twitter. Ces catégories de profil sont répertoriées comme Gouvernement ; Entreprises, marques et organisations ; Organismes de presse et journalistes ; Divertissement; Sports et jeux ; et Activistes, organisateurs et autres personnes influentes. Les personnes appartenant à ces catégories sont autorisées à soumettre leurs demandes à l’entreprise pour vérification.

En dehors de cela, ces profils doivent avoir des informations complètes en termes de nom de profil, d’image de profil, ainsi qu’une adresse e-mail confirmée ou un numéro de téléphone. De plus, le mois dernier, Twitter a déclaré que le compte devait être actif pendant au moins six mois pour que l’entreprise envisage de donner un badge bleu reconnu. En outre, les utilisateurs qui recherchent une vérification doivent respecter strictement les règles définies par la plate-forme de médias sociaux. Tous les autres détails ont été fournis dans la politique de vérification définie par la société.

Il est à noter que la fonction de vérification de profil sur Twitter n’est pas nouvelle et que la plateforme reconnaît de tels comptes depuis longtemps. Cependant, en raison d’une certaine confusion sur les avenants, Twitter l’avait suspendu en 2017.

