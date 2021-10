Vérification de la sécurité des appareils Apple : 10 conseils à utiliser dès maintenant

Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité et que vous soyez un expert ou que vous débutiez sur iPhone, iPad, Mac, etc., il peut être utile d’auditer vos paramètres de sécurité. Examinons 10 conseils pour un contrôle de sécurité des appareils Apple.

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà certains ou peut-être même la plupart des éléments de sécurité décrits ci-dessous activés pour vos appareils Apple.

Mais vous trouverez probablement au moins une chose qui pourrait attirer votre attention ou vous renseigner sur une fonctionnalité de sécurité que vous ne connaissiez pas. Plongeons dedans !

10 conseils pour un contrôle de sécurité des appareils Apple

Vérifiez que 2FA pour votre identifiant Apple est activé (vous pouvez désormais utiliser iOS 15 et macOS Monterey pour créer des codes 2FA pour les applications/connexions tierces également) Accédez à l’application Paramètres> votre nom> Mot de passe et sécurité> Authentification à deux facteurs sur Find My (active également le verrouillage d’activation) Dirigez-vous vers l’application Paramètres> votre nom> Find My Vérifiez les mots de passe compromis ou réutilisés (et utilisez des mots de passe forts générés automatiquement pour les nouveaux) Vous pouvez rechercher les connexions compromises sur iPhone> Application Paramètres> Mots de passe > Recommandations de sécurité ou sur Mac dans Safari > Préférences > Mots de passe > Recommandations de sécurité et également avec des applications tierces comme 1Password Restez à jour avec la dernière version d’iOS, watchOS, macOS Activez les mises à jour automatiques pour les applications Sur iPhone, accédez à l’application Paramètres > App Store > Téléchargements automatiques > Mises à jour d’applications Utilisez Face ID ou Touch ID Check sur iPhone via Paramètres > Face ID/Touch ID et code d’accès Avant d’échanger ou de vendre un appareil, restaurez l’iPhone/iPad, Mac, Apple Watch, etc. à l’usine paramètres Faites le Idem si vous achetez un appareil Apple d’occasion Utilisez FileVault pour crypter votre Mac Utilisez Connectez-vous avec Apple ou Connectez-vous avec Google/Facebook/Twitter etc.

Le relais privé d’Apple est une nouvelle fonctionnalité de sécurité fournie avec iCloud+. Cependant, selon les sites/services que vous utilisez, votre connexion Internet peut ralentir lorsque vous utilisez la fonction de confidentialité VPN d’Apple.

Bien sûr, une autre option consiste à utiliser un service VPN dédié pour augmenter votre confidentialité et votre sécurité lorsque vous naviguez sur le Web.

Lisez les guides de sécurité . plus détaillés :

