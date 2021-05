Vérification de l’état du verrouillage de Covid-19 : alors que Delhi et le Madhya Pradesh s’apprêtent à commencer le déverrouillage progressif, certains États prolongent le verrouillage et le couvre-feu

Le processus de déverrouillage par phases dans la capitale nationale commencera à partir de lundi. (Source de la photo : PTI)

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus enregistrés samedi est le plus bas en 45 jours en Inde. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, la positivité quotidienne a également chuté à 8,36 pour cent. Le nombre de cas actifs a également été réduit à 22 28 724 et le taux de récupération national du COVID-19 s’est amélioré à 90,80%. Ces chiffres sont des signes de reflux de la deuxième vague de coronavirus. C’est pourquoi certains États et territoires de l’Union ont entamé le processus de levée progressive du confinement.

Le ministre en chef Arvind Kejriwal a annoncé que le processus de déverrouillage par phases dans la capitale nationale commencera à partir de lundi. L’assouplissement des restrictions a été annoncé près de 6 semaines de verrouillage qui a été appliqué compte tenu de l’augmentation du nombre d’infections à coronavirus lors de la deuxième vague.

Soulignant que le taux de positivité à Delhi est tombé à 1,5%, Kejriwal a déclaré que la lutte contre la maladie mortelle n’était pas encore terminée. Tout en autorisant la reprise des activités de construction et la réouverture des usines pendant une semaine, le ministre en chef a déclaré qu’il devrait y avoir un équilibre entre le contrôle de la propagation du virus et l’autorisation des activités économiques.

De même, le Madhya Pradesh a annoncé le déverrouillage progressif du «Couvre-feu Corona» à partir du 1er juin.

Dans une allocution télévisée à l’État, le ministre en chef a exhorté les gens à suivre le protocole approprié de Covid-19 pendant le processus de déverrouillage. Le gouvernement de l’État a annoncé le processus de déverrouillage car le taux de positivité est passé en dessous de 5% dans environ 45 districts.

Cependant, certains États ont décidé d’étendre les restrictions de type verrouillage pour contenir la propagation de Covid-19. Des États comme le Maharashtra, le Bengale occidental, le Nagaland et l’Odisha font partie de ceux qui ont décidé de l’étendre.

Le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope, a déclaré que le taux de positivité de plusieurs districts est supérieur à celui de l’État et qu’il n’est donc pas possible de supprimer totalement le verrouillage.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.