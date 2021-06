Vérification des antécédents pour un nouvel emploi : la technologie peut être utilisée pour faciliter les fonctions RH

Le rapport a souligné que de nombreuses organisations étaient confrontées à plusieurs défis car les méthodologies traditionnelles restaient inadéquates pour effectuer les vérifications des antécédents des employés.

Faut-il numériser les dossiers des employés ? Si oui, alors comment cela peut-il aider? Dans un aspect, la numérisation des dossiers peut être très utile et c’est pour vérifier les antécédents des nouveaux employés. Selon une dernière enquête menée par EY, avec le déclenchement de la pandémie de Covid-19 et le verrouillage, les organisations peuvent tirer parti des outils et des solutions technologiques pour effectuer des vérifications des antécédents des employés. L’entreprise avait interrogé des cadres supérieurs des fonctions RH de toutes les organisations via un sondage en ligne. Les résultats ont montré que 68% des personnes interrogées ont rencontré des problèmes pour effectuer la vérification des antécédents pendant le verrouillage.

L’enquête EY a souligné que seulement un tiers des personnes interrogées estimaient que leur organisation était en mesure d’utiliser des outils technologiques comme moyen alternatif de vérification pendant le verrouillage. Arpinder Singh, responsable des marchés mondiaux et de l’Inde, Forensic & Integrity Services chez EY, a déclaré : « Un modèle de vérification des antécédents numériques peut renforcer la confiance organisationnelle et RH afin que des individus bien méritants et éthiquement sains soient intégrés dans l’entreprise.

Il est à noter que les vérifications des antécédents des employés sont importantes afin d’attirer des talents supérieurs dotés des bonnes capacités et des informations d’identification légitimes. Elle peut également atténuer les cas potentiels d’inconduite sur le lieu de travail et constitue une pratique de pointe dans le cadre global des risques et de la conformité, selon EY. Mais dans la plupart des entreprises, la partie du recrutement pour les équipes RH a été perturbée car les entretiens en personne ont diminué pendant le verrouillage. Le service des ressources humaines (RH) n’avait que peu d’options pour effectuer uniquement des vérifications préliminaires ou ignorer complètement la vérification des antécédents. Par conséquent, on pense que l’utilisation supplémentaire d’outils technologiques et de plateformes numériques pourra apporter un répit bien nécessaire en période d’incertitude.

Le rapport a souligné que de nombreuses organisations étaient confrontées à plusieurs défis car les méthodologies traditionnelles restaient inadéquates pour effectuer les vérifications des antécédents des employés. Parmi les personnes interrogées, 72 % croyaient à la numérisation des dossiers avec les établissements d’enseignement, tandis que 66 % souhaitaient utiliser des outils technologiques modernes pour effectuer une évaluation préliminaire des titres de compétences des employés et 56 % des répondants étaient en faveur de l’automatisation des processus.

L’enquête a noté que les vérifications des antécédents peuvent être renforcées en utilisant des données numérisées pour réduire les processus manuels. La puissance de la blockchain peut également être exploitée pour une intégrité améliorée et une plus grande efficacité. En dehors de cela, l’automatisation peut être exploitée avec l’apprentissage automatique qui peut permettre un traitement plus rapide et renforcer la fiabilité du processus.

« Les cadres de vérification des antécédents numériques peuvent aider à authentifier divers aspects des antécédents d’un employé potentiel. Cela couvre plusieurs domaines tels que l’éducation, l’identité, l’adresse, les antécédents professionnels, tout historique de litige civil ou pénal. Le processus consiste à diffuser les informations dans plusieurs bases de données crédibles via un ensemble de solutions technologiques intégrées », lit-on dans le rapport d’enquête.

Certes, la numérisation des processus peut entraîner une conformité accrue, une réduction des coûts et un délai d’exécution plus long, entre autres.

