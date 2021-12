VÉRIFICATION DES FAITS: Joe Biden prétend à tort que les personnes vaccinées ne peuvent pas propager COVID-19

Cette semaine, Joe Biden a affirmé que les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus COVID-19 à d’autres. C’est de la désinformation sur le vaccin.

Joe Biden a diffusé de fausses nouvelles sur les vaccins COVID-19 cette semaine lors d’une interview avec WHIO-TV lorsqu’il a faussement affirmé que les personnes vaccinées « ne propagent pas » le coronavirus aux autres.

« Il s’agit d’une pandémie de non vaccinés. Pas les vaccinés, les non vaccinés. C’est le problème. Tout le monde parle de liberté de ne pas avoir de vaccin ou de test », a déclaré Biden. « Bien devinez quoi? Et le patriotisme ? Et si vous vous assuriez d’être vacciné pour ne pas transmettre la maladie à quelqu’un d’autre ? Que dire de cela? Quel est le problème ? »

Les fausses affirmations de Biden selon lesquelles les vaccins COVID-19 empêchent d’une manière ou d’une autre la transmission du virus sont en contradiction avec la directrice du Center for Disease Control (CDC) de sa propre administration, Rochelle Walensky, qui a admis en octobre que les injections n’empêchent pas la transmission.

Certains scientifiques ont suggéré que les vaccins COVID-19 réduiraient considérablement la probabilité de contracter COVID-19, et la plupart prétendent que les vaccins réduisent la gravité des symptômes.

Cependant, aucun scientifique n’a été d’accord avec la déclaration fausse et trompeuse de Biden après que les vaccins ont été mieux compris.

Des semaines avant l’admission de Walesnky, le CDC avait discrètement changé la définition du vaccin sur son site officiel, alors que de plus en plus d’Américains vaccinés continuaient d’être infectés par le COVID-19.

Désormais, les décès signalés attribués au virus en 2021 ont dépassé le nombre de décès signalés en 2020, malgré la promesse de Biden de mettre fin à la pandémie.

Anthony Fauci, le très impopulaire conseiller médical de l’administration Biden, a fait une apparition sur CNN cette semaine, dans laquelle il a affirmé que COVID-19 est devenu « un virus beaucoup plus redoutable » depuis que des centaines de millions d’Américains ont été injectés avec des vaccins COVID-19 et « boosters ».

Ajoutant aux preuves corporelles suggérant que les vaccins ne sont pas la solution miracle que Biden prétendait à tort qu’ils étaient, une nouvelle étude de l’Université de Columbia a révélé que la variante Omicron nouvellement découverte est « manifestement résistante » aux vaccins et aux rappels.

« Une caractéristique frappante de cette variante est le grand nombre de mutations de pointe qui constituent une menace pour l’efficacité des vaccins COVID-19 et des thérapies par anticorps actuels », lit-on dans l’étude – rédigée par plus de 20 scientifiques de Columbia et de l’Université de Hong Kong. .

En fait, le CDC de Biden a affirmé cette semaine que seulement 20 % des cas de COVID-19 causés par la variante Omicron identifiés aux États-Unis concernaient des personnes non vaccinées.

Une écrasante majorité des Américains infectés par le virus avaient été « complètement vaccinés », un tiers d’entre eux ayant reçu une injection de rappel, a rapporté lundi National File.

