Vérification du solde PF: Comment vérifier le solde du compte de prévoyance des employés sans aller nulle part au milieu du verrouillage

Image représentative / Pixabay

Vérification du solde EPF: Grâce à la technologie, de nombreuses activités financières et bancaires peuvent désormais être effectuées à domicile au moment de la pandémie de Covid-19. Désormais, vous n’avez pas besoin de vous rendre dans différentes institutions financières pour des activités de routine telles que vérifier le solde du compte, retirer de l’argent d’un compte de dépôt ou vous tenir au courant des détails du compte de la Caisse de prévoyance des employés (EPF). Vous pouvez consulter votre solde PF depuis chez vous.

Le compte PF est l’un des moyens de sécurité financière les plus importants disponibles pour les personnes qui travaillent. Par conséquent, il est important de garder un œil sur le compte PF grâce à des vérifications régulières du solde. Cela vous permettra également de savoir si votre employeur dépose régulièrement de l’argent sur votre compte PF ou non.

L’Organisation de la Caisse de Prévoyance des Employés (EPFO) propose quatre options différentes pour vérifier le solde PF à la maison au milieu de la pandémie. Regarde:

Vérification du solde PF par SMS

Pour vérifier le solde du compte de la Caisse de prévoyance par SMS, vous pouvez envoyer “ EPFOHO UAN LAN ” depuis votre numéro de téléphone mobile enregistré au 7738299899

«LAN» correspond aux trois premiers caractères de votre langue préférée. Par exemple – HIN pour Hindi, TAM pour Tamil, ENG pour Anglais, TEL pour Telugu, MAL pour Malayalam, GUJ pour Gujatrati etc.

Vérification du solde PF par appel manqué

Pour vérifier le solde du compte de prévoyance par appel manqué, passez un appel manqué au 011-22901406 à partir de votre numéro de portable enregistré.

Vérification du solde PF via le site Web de l’EPFO

Pour vérifier le solde du compte de la Caisse de prévoyance via le site Web de l’EPFO, visitez le portail EPF Passbook, puis connectez-vous à l’aide de l’UAN et du mot de passe. Ici, vous pouvez télécharger / consulter le livret.

Le lien vers le portail du livret EPF est – https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login.

Vérification du solde PF via l’application UMNG

Vous pouvez également vérifier le solde du compte de la Caisse de prévoyance via l’application UMNG. Pour cela, cliquez sur «Services centrés sur les employés» sur l’application, puis sélectionnez «Afficher le livret» et connectez-vous avec UAN pour afficher le livret.

