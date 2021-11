vérifié un faux compte d’un ministre norvégien

Nouvelles connexes

L’un des objectifs de pratiquement tous les utilisateurs de Twitter est d’atteindre la vérification tant attendue, un processus déjà actif en Espagne après une interruption de plusieurs années. Et un nouvel événement sur le réseau social a rappelé l’importance de revoir ce genre de procédures, car la plateforme de Jack Dorsey vous avez vérifié un faux compte.

Quelque chose qui devient encore plus grave si l’on tient compte du fait que ladite vérification était destinée au ministre des Finances de Norvège, Trygve Slagsvold Vedum. Si les conséquences de cette décision ne sont pas passées inaperçues, la faute n’en est pas à Twitter, mais à l’exécutif norvégien lui-même.

Plus précisément, du Cabinet du Premier ministre et du NSM, c’est-à-dire l’Autorité de sécurité norvégienne, qui aurait partagé un faux compte Twitter pour effectuer la vérification. Et c’est que le ministre Vedum n’a jamais eu de compte Twitter.

Une erreur Twitter

Tout remonte à septembre, lorsque Vedum a été élu ministre des Finances. Apparemment, cette élection a fait que le mois dernier plusieurs utilisateurs créeront de faux comptes de politiciens norvégiens. L’un d’eux était celui de Vedum, se faisant passer pour le ministre. Au point que le compte du Ministère devait avertir que Vedum n’avait pas de compte, et qu’il dénoncerait les comptes créés.

Vi ønsker å informe om at finansminister Trygve Slagsvold Vedum ikke har privat Twitter. Kontoer som dukker opp i hans navn er derfor falske og vil bli rapporteur. – Finansdepartementet (@Finansdep) 18 octobre 2021

Selon le portail technologique norvégien NRKbeta, le NSM et le bureau du Premier ministre, après les élections, se sont consacrés à vérifier les comptes personnels des politiciens qui étaient nouveaux en fonction. Pour cette raison, ils ont envoyé une série de comptes desdits politiciens à Twitter, et Le faux compte qui a obtenu la vérification leur a été infiltré.

Un récit qui a aussi posé problème, car il n’a pas cessé de lancer des proclamations politiques totalement contraire au parti de Vedum. Apparemment, Twitter a accordé la vérification audit compte, ce qu’Anne Kristin Hjuske elle-même, responsable des communications du cabinet du ministre, a confirmé, attribuant ce problème à une erreur.

Compte supprimé

Selon Hjuske, le compte « a été supprimé et nous nous sommes assurés qu’aucun autre faux compte n’a été vérifié ». Par ailleurs, les procédures chargées des vérifications seraient en cours de révision afin que cela « ne se reproduise plus ». La théorie la plus largement acceptée est qu’une personne au sein du Bureau a été induite en erreur par le faux compte de Vedum, ce qui l’a obligé à être inclus dans le processus de vérification.

Rappelons que l’arrêt de près de 4 ans de la vérification de Twitter était dû au fait que le réseau social avait mis en place des mécanismes pour empêcher l’approbation de faux comptes. Peu de temps après l’introduction de ce système, plusieurs faux comptes ont été vérifiés et Twitter a dû arrêter la procédure pour la reprendre en septembre.

