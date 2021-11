vérifier l’arme d’Alec Baldwin n’était pas de la responsabilité du directeur adjoint, selon l’avocat

Alec Baldwin s’est exprimé devant la caméra après une fusillade mortelle sur le plateau 4:46

. – Un avocat représentant David Halls, assistant réalisateur sur le tournage du film « Rust », a déclaré qu’il n’était pas de sa responsabilité de confirmer si l’arme remise à Alec Baldwin était chargée, même si Halls avait précédemment reconnu les enquêteurs. munitions avant de déclarer l’arme sans danger.

« Il n’est pas responsable de le vérifier », a déclaré l’avocate Lisa Torraco dans une interview à Fox News lundi. « Ce n’est pas le travail du directeur adjoint. Si vous choisissez de fouiller l’arme à feu parce que vous voulez vous assurer que tout le monde est en sécurité, vous pouvez le faire, mais ce n’est pas votre responsabilité. »

Selon un affidavit de mandat de perquisition déposé la semaine dernière, Halls a reconnu aux enquêteurs qu’il aurait dû vérifier toutes les balles chargées dans l’arme et « ne se souvenait pas s’il avait tourné le tambour » avant la fusillade mortelle. Halyna Hutchins et le réalisateur blessé Joel Souza.

« David a prévenu que l’incident n’était pas un acte délibéré », écrit le détective.

Torraco a déclaré que Halls n’était pas obligé de fouiller l’arme.

« Attendre qu’un directeur adjoint vérifie une arme à feu, c’est comme dire au directeur adjoint de vérifier l’angle de la caméra ou au directeur adjoint de vérifier le son ou l’éclairage », a déclaré Torraco.

Selon le New York Post, Halls, dans sa première déclaration publique depuis la fusillade, a discuté de sa relation avec Hutchins.

« Halyna Hutchins n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec qui j’aie jamais travaillé, mais aussi une amie », a-t-elle déclaré dans le communiqué. « Je suis choqué et attristé par sa mort. »

Bien que Halls n’ait pas précisé les détails de l’enquête, il a commenté les changements qu’il aimerait voir au sein de l’industrie.

« J’espère que cette tragédie incitera l’industrie à réévaluer ses valeurs et ses pratiques pour s’assurer que personne ne soit à nouveau blessé au cours du processus créatif », lit-on dans sa déclaration.

Selon le journal, Halls a déclaré qu’il avait été « submergé d’amour et de soutien » et que « ses pensées vont à tous ceux qui ont connu et aimé Halyna ».

CNN a tenté à plusieurs reprises de joindre Halls et n’a pas répondu. Son avocat a refusé de commenter CNN lundi.

Il y a encore des questions sur la façon dont le pistolet à balles réelles est arrivé à Baldwin

Torraco a déclaré que des témoins avaient dit à son équipe que l’armurier ou l’assistant de l’armurier avait apporté l’arme sur le plateau.

Les avocats de Hannah Gutierrez Reed, la superviseure des armes du film, ont déclaré que leur priorité était la sécurité.

« En fin de compte, cet ensemble n’aurait jamais été compromis si des balles réelles n’avaient pas été introduites », ont déclaré les avocats Jason Bowles et Robert Gorence dans un communiqué. « Hannah n’a aucune idée d’où viennent les balles réelles. »

Torraco a déclaré que des témoins avaient dit à son équipe que l’armurier avait remis l’arme directement à Baldwin, puis que Baldwin l’avait mise dans un étui. Certains témoins ont également déclaré que Baldwin voulait ajuster son étui et a remis l’arme à Halls, qui lui a immédiatement rendu l’arme après que l’acteur ait ajusté l’étui, a ajouté Torraco.

Selon Torraco, d’autres témoins ont déclaré que l’armurier a apporté l’arme à feu, un autre membre de l’équipe a vérifié l’arme à feu, puis Halls a vérifié l’arme à feu « par inadvertance » et l’a remise à Baldwin « parce qu’il était parmi les deux », a déclaré Torraco. .

Mais elle a dit qu’il y avait une chose à tort rapportée sur ce que Halls a fait ce jour-là.

« Dans les déclarations sous serment, il est dit que mon client a pris l’arme d’une voiture accessoire et l’a donnée à Baldwin. Cela ne s’est pas du tout produit », a déclaré Torraco.

Le shérif du comté de Sante Fe, Adan Mendoza, a déclaré que les enquêteurs avaient utilisé différentes déclarations dans les affidavits.

« Celles-ci n’incluent évidemment pas toutes les déclarations de l’enquête », a-t-elle déclaré à « Erin Burnett OutFront » de CNN. « Il y a donc des déclarations selon lesquelles M. Halls a inspecté ou falsifié l’arme à feu avant de la remettre à M. Baldwin. »

Mendoza a déclaré qu’il était important que Halls et d’autres coopèrent avec les enquêteurs et assistent aux entretiens de suivi.

« Si M. Halls voit différemment ce qui s’est passé sur le plateau ce jour-là, alors venez expliquer comment cela s’est passé », a déclaré le shérif.

Le shérif a ajouté que certaines des personnes avec lesquelles ils souhaitent reparler n’ont pas accepté, sur les conseils de leurs avocats.

Torraco a déclaré que le fait que son client ait donné l’arme à Baldwin n’a pas d’importance.

« Mon client n’a pas chargé l’arme à feu. Mon client n’a pointé l’arme à feu sur personne. Et mon client n’a pas appuyé sur la gâchette », a déclaré Torraco. « L’armurier entre, l’armurier ouvre l’arme à feu, mon client la regarde et l’un des autres membres de l’équipe la vérifie également. lui directement à Alec Baldwin à ce moment-là, cela n’a pas vraiment d’importance car il ne l’a pas portée. «

Un affidavit antérieur indique que Halls a crié « arme blanche », ce qui signifie que les armes à feu n’avaient pas de balles réelles, avant de remettre l’arme à Baldwin.

CNN a contacté Torraco pour obtenir des commentaires.

Baldwin se dit « extrêmement intéressé » par une future utilisation sûre des armes

Baldwin a déclaré ce week-end qu’il parlait quotidiennement aux détectives.

« Nous attendons avec impatience que le département du shérif nous dise ce que leur enquête a donné », a déclaré Baldwin aux paparazzis qui l’ont suivi avec sa femme à Manchester, dans le Vermont.

Il leur a dit qu’il ne pouvait pas commenter ce qui s’était passé car une enquête était en cours.

Baldwin a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre s’il travaillerait un jour sur un autre plateau de tournage impliquant des armes à feu comme celles utilisées sur le tournage de « Rust ».

« Je sais qu’un effort continu pour limiter l’utilisation des armes à feu sur les plateaux de tournage est quelque chose qui m’intéresse énormément », a déclaré Baldwin. « Mais rappelez-vous, quelque chose que je pense est important, combien de balles ont été tirées dans des films et des émissions de télévision au cours des 75 dernières années? C’est l’Amérique. Combien de balles ont été tirées dans des plateaux de cinéma et de télévision … et presque toutes sans incident. «

En cas de problème et en conséquence de « cette horrible catastrophe, de nouvelles mesures doivent être prises », a-t-il déclaré, notamment la possibilité d’utiliser des pistolets en caoutchouc ou en plastique.

« Ce n’est pas à moi de décider », a déclaré Baldwin.

Aucune accusation pénale n’a été déposée, mais le procureur du comté de Santa Fe a récemment déclaré qu’elle ne l’avait pas exclu.

Steve Almasy, Amanda Watts et Lisa Respers France de CNN ont contribué à ce reportage.