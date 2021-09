Vérifiez à quelle hauteur le niveau de la mer va monter dans votre ville en 2050

21/09/2021 à 12:14 CEST

L’inondation permanente des zones côtières espagnoles les plus déprimées sera un fait avant de nombreuses années. Une page web permet de visualiser, à partir des données obtenues par les scientifiques grâce aux satellites et aux marégraphes, jusqu’où s’élèvera le niveau de la mer dans toutes les villes côtières du monde en 2050.

Le site de Climat Central (une organisation mondiale indépendante qui rassemble des scientifiques du climat) montre comment certains des endroits d’Espagne les plus menacés par l’élévation du niveau de la mer sont : le delta de l’Èbre, l’Albufera de Valence, Santa Pola, la Mar Menor, San Fernando, Puerto de Santa María (Cadix), Doñana, les estuaires galiciens, Avilés, Villaviciosa (Asturies), Santander, Ría de Treto (Cantabrie), Bilbao, Mundaka (Vizcaya).

A terme, les zones côtières de plus basse altitude seront nécessairement les plus touchées, et elles comprennent de nombreuses zones naturelles protégées ainsi que de fortes concentrations humaines.

C’est le web où vous pouvez consulter les données, en zoomant sur l’image. Zones en rouge ce sont eux qui seront inondés en permanence.

En Espagne, le dernier rapport du ministère de la Transition écologique indique que le niveau des crues sur le littoral pourrait augmenter entre 3% et 8% en 2040 par rapport à l’actuel, en conséquence de l’élévation du niveau de la mer.

Cette augmentation du niveau de la mer entraînera une réduction de la superficie des plages, des dommages aux infrastructures urbaines (avec les coûts économiques qui en découlent) et des dommages touristiques.

Disparition de plages, marais et zones humides, inondations côtières, érosion côtière, tempêtes, intrusion d’eau saumâtre & mldr; Ce sont quelques-uns des effets du changement climatique qui menacent les côtes espagnoles et qui ont été inclus dans le rapport du ministère.

Le niveau de la mer a augmenté de 20 centimètres depuis la fin du 20e siècle. Mais cela va plus loin : atteint déjà jusqu’à 3 millimètres par an en moyenne. Les dernières projections mondiales d’élévation du niveau de la mer faites par les scientifiques suggèrent qu’en 2100, elle pourrait atteindre entre 29 centimètres dans le scénario le plus favorable et 110 centimètres dans le scénario le plus défavorable, avec 53 centimètres comme moyenne la plus probable, ce qui affecterait des milliers de personnes de la côte. villes du monde entier.

Il existe des différences notables entre les différentes côtes espagnoles. Ainsi, dans le delta de l’Èbre, le taux d’élévation de la mer atteint entre 5 et 8 millimètres par an, le plus élevé de toute l’Espagne.

Ce sont quelques exemples contenus dans la visionneuse du site Web susmentionné. En rouge, les zones qui seront inondées:

