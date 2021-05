Vérifiez en temps réel la capacité de votre bureau de vote ce 4M avant d’aller voter | La technologie

La Communauté de Madrid a mis en place un portail de consultation en ligne pour voir en temps réel l’afflux d’électeurs dans chaque collège électoral. Ainsi, vous pouvez savoir quel est le meilleur moment pour quitter votre vote.

L’exécutif de Madrid veut éviter que des foules et de grandes files d’attente ne se forment à l’entrée des bureaux de vote. Pour ce faire, il a créé un portail en ligne où vous pouvez vérifier la capacité et l’afflux de chacun en temps réel et savoir s’il va falloir longtemps ou peu de temps pour déposer notre vote.

Les bureaux de vote de toute la Communauté autonome sont ouverts ce 4 mai de 10 heures du matin à 8 heures de l’après-midi. Pour éviter les foules et minimiser les risques de contagion, certains plages horaires recommandées: Pour les plus de 65 ans, il est recommandé de passer de 10 à 12 heures, tandis que les personnes soupçonnées d’être infectées par le COVID-19 ou en quarantaine pourront exercer leur droit de vote entre 19 et 20 heures. À partir de 20h00, ceux qui restent dans la file d’attente pourront voter, en espérant être arrivés avant cette heure.

Des images des longues files d’attente qui se forment aux portes des bureaux de vote ont déjà été partagées sur les réseaux sociaux. Cela est dû aux mesures de sécurité prises en raison de la pandémie, les électeurs sont autorisés à entrer petit à petit pour ne pas provoquer de foule à l’intérieur, il est également demandé que le gel désinfectant soit utilisé lors de l’entrée, avant de voter.

Les commentaires sur les réseaux sociaux assurent que les files d’attente sont longues, mais rapides. Même ainsi, la Communauté de Madrid a permis une carte dans laquelle l’afflux dans chaque centre peut être consulté. Recherche sur la carte du point de vote qui nous correspond nous pouvons voir le décompte des électeurs qui est enregistré en temps réel. Ainsi, les gens qui ont peu de temps pour voter ce jour-là peuvent partir au meilleur moment.

Il indique si l’afflux est élevé à ce moment-là ou faible et vous pouvez voir la progression au fil des heures. Cependant, le portail n’indique pas le mécanisme utilisé pour effectuer cette surveillance, cela peut être une tâche du personnel du Conseil électoral désigné dans chaque centre. Cela ne nous permet pas non plus de modifier les informations, nous rejetons donc la collaboration citoyenne en tant que système, qui est utilisé par d’autres plates-formes, par exemple pour montrer la densité du trafic sur les routes.

De même, la Communauté de Madrid a développé une application pour suivre le comptage minute par minute depuis le mobile. Il se peut télécharger gratuitement sur App Store et Google Play. Dans celui-ci, les résultats peuvent être comparés avec les précédents des élections régionales de 2019 et de la répartition de l’Assemblée de Madrid.