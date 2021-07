Vérifiez le résultat AP Inter 2nd Year 2021 sur bieap.gov.in: Voici tout sur le temps, l’évaluation et comment vérifier les résultats

in

Résultats AP Inter aujourd’hui

AP Inter 2ème Année Résultat 2021 Dernières Nouvelles: Le Conseil de l’enseignement intermédiaire de l’Andhra Pradesh (BIEAP) a déclaré les résultats intermédiaires de l’État en 2021 aujourd’hui à 16 heures. Le ministre de l’Éducation de l’État Audimulapu Suresh et le BIEAP ont annoncé le résultat lors d’une conférence de presse et les liens des résultats ont été activés. Les résultats seront disponibles pour les étudiants sur le site officiel, bieap.gov.in ou ‘rtgs.ap.gov.in’. Plusieurs sites Web privés afficheront également les résultats individuels.

Les étudiants doivent procéder avec le numéro d’inscription et d’autres détails pour accéder à leurs scores sur le site officiel. Les détails sont disponibles sur leur carte d’admission. Près de 5 étudiants lakh qui se sont inscrits aux AP Inter Exams 2021 cette année sont invités à garder un contrôle sur le site officiel.

Les examens intermédiaires AP 2021 ont été annulés par le BIEAP en raison de l’augmentation des cas de Covid-19. Cette année, le jury a proposé des critères d’évaluation alternatifs pour calculer les notes de l’AP Inter classe 12 en tenant compte des notes de la classe 10e et de la première année intermédiaire.

Les examens intermédiaires de deuxième année de l’Andhra Pradesh étaient provisoirement prévus la dernière semaine de juillet. Cependant, après une audience du CS le 24 juin 2021, le BIEAP a annulé les examens inter et SSC Board 2021.

Critères d’évaluation du PA Inter 2021

Cette année, le jury considérera 30% des notes obtenues dans les trois meilleures matières de la classe 10 et les 70% restants seront des notes par matière en première année intermédiaire. De plus, les 30% des notes de la classe 10 seront pris en compte en sciences sociales, sciences et mathématiques pour préparer le résultat AP inter 2021. Les notes des examens pratiques seront attribuées en fonction des résultats car les examens étaient déjà terminés.

Comment vérifier le résultat AP Inter 2e année 2021?

Visitez le site officiel du Conseil d’administration de l’Andhra Pradesh. c’est-à-dire ‘bieap.gov.in’

Un lien pertinent vous mènera à la page de résultats.

Entrez le code de rôle et le numéro de rôle comme mentionné dans la carte d’admission et soumettez.

Le résultat s’affichera à l’écran

Téléchargez et imprimez le résultat pour référence future

Pour les étudiants ayant obtenu le résultat AP inter 2e année, le processus d’admission aux programmes de premier cycle commencera bientôt

