Vérifiez si vos billets ont été attribués à la loterie de Noël 2021

23/12/2021 à 18:51 CET

RA

La loterie de Noël a distribué de la chance sous forme de millions ce mercredi, comme chaque 22 décembre, lors d’un tirage qui a produit un défunt Gordo, 86148, qui a également abouti le nombre le plus élevé de l’histoire et il a été distribué par Las Palmas de Gran Canaria, Santoña (Cantabrie), Ayamonte (Huelva) et de nombreux autres points de la géographie nationale depuis la gare d’Atocha (Madrid).

Mais une fois les récompenses les plus importantes connues, Il est temps de vérifier si les numéros que nous avons joués ont une récompense.

Cela peut être fait grâce à notre vérificateur de numéros de loterie de Noël. Dans ce moteur de recherche simple, il suffit de noter le numéro que l’on joue et de sélectionner le montant investi pour savoir si le dixième est attribué, ainsi que pour connaître le montant que l’on va facturer, le cas échéant.

Parmi les grands prix, El Gordo est doté de 400 000 au dixième, le deuxième avec 125 000 euros pour chaque dixième et le troisième avec 50 000 euros. Pour les quatrièmes prix, 20 000 euros sont perçus par billet et, enfin, les cinquièmes prix sont attribués 6 000 euros chaque dixième.

Les numéros peuvent également être attribués avec le Pédrea, ce qui laisse 1794 numéros gratifiés de 100 euros.

Parmi les curiosités du tirage de cette année, le plus petit nombre de jackpots a été 19517, correspondant au troisième prix, tandis que le plus élevé a correspondu à 92052, récompensé par le premier cinquième prix du Christmas Giveaway 2021.

De cette façon, Le tirage de cette année se distingue par l’absence des numéros « moches » et faibles, car bon nombre des gagnants sont concentrés dans la section entre 69 000 et 91 000. Ainsi, dans le cas des cinquièmes prix, le 69457, le 70316, le 89053 et le 89109 ont été décernés.

De plus, l’un des quatrièmes prix était 91179 (le plus élevé du tirage de ce 2021) et le second, 72119, sans oublier le Gordo, 86148. Une autre des salles (42 833) est située dans la table du milieu et une cinquième, 43345.

Les nombres « les plus bas » de cette année ont été les cinquièmes restants, 26711 et 24198, ainsi que le troisième prix, 19517, le plus petit nombre des prix principaux de cette 2021.

Avec celle de cette année, le numéro 8 a été le remboursement du premier prix 24 fois au cours de l’histoire du tirage extraordinaire de la loterie de Noël.

Cependant, le numéro 5 est la réintégration la plus répétée, ayant été décerné un total de 32 fois. Il est suivi des numéros 4 et 6, avec 27 occasions chacun, selon les données de la Société nationale des loteries et des paris de l’État (SELAE), recueillies par Europa Press.