Vérifiez si vous en avez chez vous

Tout au long de 2020, la FDA a interdit et rappelé plus de 100 marques de désinfectant pour les mains en raison de la présence de méthanol. Le méthanol peut provoquer une série de symptômes graves, notamment la cécité, des convulsions et des vomissements. Cependant, un rappel plus récent de désinfectant pour les mains a été récemment annoncé par la FDA pour une raison complètement différente.

Il y a quelques jours, la FDA a rappelé plus de 153 000 bouteilles de désinfectant pour les mains d’American Screening LLC, car leur conception ressemble à celle des bouteilles d’eau de tous les jours. Naturellement, la crainte ici est que des enfants ou même des adultes essaient par erreur de boire le désinfectant pour les mains en conséquence.

Identification des bouteilles de désinfectant pour les mains rappelées

Bien que le rappel puisse sembler un peu exagéré à première vue, la photo suivante des bouteilles de désinfectant pour les mains en cause en dit long. Non seulement la conception globale imite l’emballage commun des bouteilles d’eau, mais même les capuchons des désinfectants pour les mains ressemblent à ce que vous avez tendance à trouver sur les bouteilles d’eau. Notez que le désinfectant pour les mains en cause est vendu dans des bouteilles de 8 onces.

Source de l’image : FDA

La bouteille de désinfectant pour les mains avec le capuchon noir a une date d’expiration du 21 mai 2022 ou du 24 mai 2022. La bouteille de désinfectant pour les mains avec le capuchon transparent, pour une raison quelconque, n’a pas de date d’expiration indiquée.

Le danger d’ingérer un désinfectant pour les mains

Le danger lié à la consommation de désinfectant pour les mains est à peu près aussi grave que prévu. En raison de la teneur en alcool, la consommation de désinfectant pour les mains peut provoquer une toxicité de l’alcool. Certains symptômes associés à la toxicité de l’alcool peuvent inclure des troubles de l’élocution, de la somnolence et un manque de coordination. Dans certains cas graves, la maladie peut être mortelle.

De plus, la toxicité de l’alcool présente un grave danger lorsque des personnes conduisent ou utilisent des machines lourdes.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun rapport de personne ingérant le désinfectant pour les mains après l’avoir confondu avec de l’eau.

Toute personne ayant des questions sur le rappel peut appeler le 1-318-606-6037. Les consommateurs peuvent également envoyer un courriel à Wendy Laskowski à wlaskowski@americanscreeningcorp.com. Il va sans dire que toute personne qui ingère accidentellement le désinfectant pour les mains doit contacter immédiatement un professionnel de la santé.