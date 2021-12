Vérifiez tous vos billets Christmas Giveaway maintenant, en direct

23/12/2021

Le jour de la Tirage au sort de la loterie de Noël 2021 et avec lui l’illusion et le désir d’être frôlé par la déesse fortune et d’en prendre une pincée.

Les enfants de San Ildefonso sont déjà au Teatro Real de Madrid pour chanter les numéros qui distribueront des milliers d’euros à des centaines d’Espagnols.

Entre les pierres, les finitions et les divers chiffres, vous ne savez peut-être pas quels sont les chiffres gracieux, mais nous vous facilitons la tâche. Grâce à notre Vérificateur de loterie de Noël vous pourrez découvrir quels ont été les dixièmes chanceux.

Ainsi, la Loterie de Noël est l’une de celles qui distribuent le plus grand nombre de lots. Entre les prix les plus élevés et les plus bas, il y en a plus de 1 400, représentant un total de 2 408 millions d’euros. El Gordo de Navidad se démarque, qui, pour une année encore, est doté de 400 000 euros le dixième.

