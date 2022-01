« Vérifiez vos contrats », conseille Poncho Herrera aux nouveaux rebelles

Alfonso Herrera demande aux nouveaux rebelles de revoir leurs contrats !

Récemment, le célèbre acteur Le mexicain Poncho Herrera a conseillé le nouveau casting de la série Rebelde qui est maintenant disponible en Netflix, car il leur demande de revoir d’abord leurs contrats.

L’acteur a utilisé ses réseaux sociaux pour envoyer un message spécial à la nouvelle génération de « Rebelle« .

Tout semble indiquer qu’Alfonso Herrera a décidé de faire partie de la polémique, recommandant aux acteurs de la nouvelle version de « Rebelde » d’être prudents.

Cela peut vous intéresser : Alfonso Herrera, ancien RBD, participera à la quatrième saison d’Ozark

C’est ainsi que Herrera a lancé le conseil dimanche dernier à travers ses différents réseaux sociaux.

A noter que cette publication rejoint les récentes déclarations de Dulce María, membre du groupe RBD, groupe né de la telenovela produite par Pedro Damián.

Dans les révélations, le chanteur a affirmé que les membres du groupe à succès « ont dansé » avec les royalties et les bénéfices juteux que le concept a générés.

Et c’est qu’apparemment le projet musical n’a été pensé que pour la durée du feuilleton ; cependant, il a duré cinq ans au total.

Ainsi, le chanteur a rappelé qu’une nuit, alors qu’ils étaient au Chili, les six membres se sont rencontrés dans une salle pour parler des paiements qu’ils ont reçus et ont découvert que chacun était payé différemment pour les spectacles qu’ils proposaient.

Cela a ajouté à l’agacement qui existait déjà et ensemble, ils ont décidé de poursuivre les administrateurs de leur entreprise.

C’était quelque chose de très fort car à part ça on gagnait un peu pour ce que c’était, maintenant je rends compte de ce qui a été généré avec les concerts et bien sûr, ça nous a très peu touché. Quand nous sommes arrivés au Mexique, nous sommes tous allés au bureau de Benítez et lui avons dit que nous voulions tous gagner la même chose, mais c’était déjà l’année dernière », a déclaré Dulce.