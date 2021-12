Vérifiez votre congélateur dès maintenant

L’un des avantages de la crème glacée est que vous pouvez en profiter toute l’année. C’est un régal polyvalent. Bien sûr, cela peut être différent pendant ces chaudes journées d’été, mais il y a quelque chose à dire sur le fait de boire une pinte de votre crème glacée préférée pendant les mois d’hiver glacials. Cela dit, si vous êtes un connaisseur de crème glacée d’hiver comme moi, il y a un nouveau rappel de crème glacée auquel vous voudrez prêter attention.

Plus tôt cette semaine, la FDA a annoncé un rappel de crème glacée de la Maryland & Virginia Milk Producers Cooperative Association. Le rappel découle du fait que la crème glacée en question ne mentionne pas le soja ou le blé comme ingrédients. Comme nous le verrons plus tard, cela peut constituer un grave danger pour les personnes allergiques au soja.

Comment savoir si vous avez la crème glacée rappelée

La bonne nouvelle est que ce rappel de crème glacée a une portée plutôt limitée. Plus précisément, la crème glacée visée par le rappel comprend des pintes de crème glacée aux amandes et au beurre de vache hurlante. De plus, le rappel ne concerne qu’un seul lot de crème glacée. Étrangement, des morceaux de pâte à biscuits ont réussi à se frayer un chemin dans la crème glacée aux amandes. Et c’est à partir de là que la présence de blé et de soja est devenue problématique.

La crème glacée rappelée peut être identifiée par sa date de péremption et son CUP. La date de péremption sur les contenants concernés est le 15 septembre 2022. L’UPC, que les consommateurs peuvent trouver au bas de la pinte, est le 0 74336 65079 6. En outre, et en parlant de la portée limitée du rappel de crème glacée, la FDA note que le produit n’a été vendu que dans les magasins Harris Teeter en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

Les détaillants avec la crème glacée sont invités à la jeter immédiatement. Les consommateurs individuels devraient faire de même. Même si un consommateur n’a pas d’allergie au blé ou au soja, l’étiquetage erroné peut s’avérer problématique s’il est servi à un ami ou à un membre de la famille qui ne serait pas au courant.

Au total, l’entreprise a fabriqué plus de 8 000 points de crème glacée.

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel de crème glacée peuvent appeler l’entreprise au 1-800-552-1976. La hotline est ouverte du lundi au vendredi. Ses heures d’ouverture sont de 9 h 00 à 16 h 30, heure de l’Est.

En passant, voici un peu l’historique de l’entreprise :

Maryland & Virginia Milk Producers Cooperative est une communauté de neuf cents familles de fermes laitières dans 13 États passionnées par la culture des produits laitiers et la mise en bouteille de lait et de produits laitiers frais de marque Maola. Notre coopérative appartenant à des agriculteurs possède cinq usines de transformation laitière qui traitent plus de trois milliards de livres de lait par an… Notre coopérative est un chef de file en matière de développement durable, s’associant à toute la chaîne d’approvisionnement pour fournir des solutions durables à nos fermes membres.

Les dangers du soja

Certains des symptômes les plus courants d’une allergie au soja comprennent :

Vomissements Crampes d’estomac Indigestion Diarrhée Respiration sifflante Essoufflement, difficulté à respirer Toux répétitive Serrement de la gorge, voix rauque Pouls faible

D’autres symptômes pouvant survenir incluent l’urticaire, l’enflure, la confusion et la coloration bleue de la peau. Dans les cas plus graves, cela peut provoquer un état de choc chez une personne.

À ce stade, l’American College of Allergy, Asthma, & Immunology écrit :

Rarement, une allergie au soja provoquera une anaphylaxie, une réaction potentiellement mortelle qui altère la respiration, provoque une chute soudaine de la pression artérielle et peut envoyer le corps en état de choc. Le seul médicament qui peut traiter l’anaphylaxie est l’épinéphrine (adrénaline), administrée par auto-injecteur dès que les symptômes sont apparents.

Qu’il suffise de dire que toute personne possédant la crème glacée répertoriée ici doit la jeter ou la retourner pour un remboursement complet.