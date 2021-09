Verifone permet aux détaillants d’accepter uniquement les crypto-monnaies

29 sept. 2021 12:34 UTC

| Mis à jour:

29 sept. 2021 à 12:34 UTC

Par Clark

Verifone, un fournisseur mondial de systèmes de paiement avec 35 millions d’appareils dans 150 pays, déploie un support de paiement crypto aux États-Unis en partenariat avec Bitpay. La plate-forme de Verifone traite plus de 440 milliards de dollars par an. L’entreprise déclare que “l’appétit pour les paiements cryptographiques a explosé cette année”.

Les principaux détaillants peuvent bientôt être en mesure de régler les paiements en crypto-monnaie via Verifone

Le principal fournisseur de solutions de paiement Verifone a déclaré mardi son partenariat avec Bitpay “pour permettre les paiements de crypto-monnaie aux consommateurs sur les plateformes de services cloud en magasin et de commerce électronique de Verifone aux États-Unis”.

Verifone fournit « des solutions de paiement et de commerce de bout en bout aux marques de vente au détail connues dans le monde, aux principaux établissements monétaires et à plus de 600 000 commerçants », décrit son site Web. La plate-forme mondiale de la société traite plus de 10,4 milliards de transactions en ligne et en magasin chaque année, pour un total de plus de 440 milliards de dollars. Environ 35 millions d’appareils Verifone sont opérationnels en plus de 150 pays.

L’annonce détaille :

« Les commerçants peuvent commencer à déployer la solution plus tard cette année. »

La solution de paiement par crypto-monnaie a besoin d’un appareil parmi tous les appareils Android interactifs ou nouveaux de Verifone connectés au Cloud Verifone.

“Les commerçants peuvent régler les paiements cryptographiques directement depuis Verifone sans avoir besoin d’un compte avec Bitpay”, le fournisseur de solutions de paiement supplémentaire. « Les fonds sont réglés rapidement sur le compte du commerçant en monnaie fiduciaire (par exemple, USD) via Verifone. » en outre, le partenariat permet à Verifone de créer un investissement stratégique dans Bitpay.

Les commerçants peuvent se contenter des crypto-monnaies prises en charge par Bitpay : bitcoin (BTC), ethereum (ETH), dogecoin (DOGE), bitcoin cash (BCH), bitcoin enveloppé (WBTC), litecoin (LTC) et cinq stablecoins liés à l’USD (GUSD) , USDC, PAX, DAI et BUSD).

Jeremy Belostock, responsable des APM de Verifone, a commenté :

“Notre base de commerçants est occupée à sanctionner de nombreuses nouvelles méthodes de paiement avancées (APM), et donc l’appétit pour les paiements cryptographiques a explosé cette année.”

Il estime que cette solution de paiement crypto résout « tous les défis potentiels pour les commerçants », accentuation, « il n’y a aucun risque de traduction, un faible prix de mise en œuvre et les clients peuvent réaliser l’expertise de paiement de manière extrêmement transparente ».

Clark

Chef de la technologie.