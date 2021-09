Verifone s’est associé à BitPay pour fournir des paiements cryptographiques en magasin

in

La société américaine de technologie financière – Verifone – offrira à ses clients des options de paiement par crypto-monnaie grâce à une collaboration avec le fournisseur de services de paiement bitcoin – BitPay. Le service sera disponible plus tard cette année car il ne sera initialement introduit qu’aux États-Unis.

La nouvelle opportunité de crypto

Selon un récent communiqué de presse, la solution permettrait aux clients d’utiliser des règlements de crypto-monnaie sur les plateformes de services cloud en magasin et de commerce électronique de Verifone aux États-Unis.

L’offre permettrait également aux commerçants d’élargir leur clientèle et de promouvoir l’acceptation des actifs numériques. Ils n’auraient pas besoin d’ouvrir un compte avec BitPay car les paiements cryptographiques proviendraient directement de Verifone.

Initialement, le service comprendra six des plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière ainsi que cinq pièces stables indexées en USD. À savoir, ce sont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Gemini dollar (GUSD), USD Coin (USDC), USD Partners LP (USDP), Dai (DAI) et Binance USD (BUSD).

Les consommateurs désireux d’utiliser la nouvelle offre devront sélectionner leur portefeuille crypto préféré tel que BitPay, BlockchainCom, BRD ou Metamask sur un appareil Verifone et scanner un code QR à l’écran lors du paiement. Une fois cela fait, Verifone transférerait les fonds sur le compte bancaire du commerçant en monnaie fiduciaire.

Stephen Pair – co-fondateur et PDG de BitPay – a déclaré que la base de marchands de Verifone comprend des marques de premier plan intéressées à rejoindre la tendance des crypto-monnaies.

Jeremy Belostock – responsable des APM chez Verifone – a également souligné que « l’appétit pour les paiements cryptographiques a explosé cette année », et a ajouté :

« Ensemble, nous avons résolu tous les défis potentiels pour les commerçants : il n’y a pas de risque de volatilité ou de rétrofacturation de fraude, de faibles coûts de mise en œuvre, et les consommateurs trouveront l’expérience de paiement très fluide. »

Les précédents partenariats de BitPay

Il n’y a pas si longtemps, le géant de la technologie Apple a informé ses utilisateurs qu’ils pouvaient dépenser des bitcoins via Apple Pay. La société a précisé que cette option est disponible via les cartes BitPay qui peuvent être ajoutées à Apple Wallet.

Comme l’a rapporté CryptoPotato, l’une des principales sociétés américaines de gestion immobilière – Magnum Real Estate Group – a permis aux acheteurs d’utiliser le bitcoin pour l’achat de trois magasins au rez-de-chaussée d’une valeur de 29 millions de dollars. BitPay, à son tour, traiterait les futures transactions de crypto-monnaie.

Un autre exemple récent est venu du portail de commerce électronique SHOP.com. Il s’est également associé à BitPay permettant à ses clients de conclure des achats avec des bitcoins et d’autres altcoins.

