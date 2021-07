Verishop Dishes sur son nouveau Snapchat Shopping Mini – WWD

Verishop est devenu le dernier fournisseur de mode à explorer Snapchat Minis, une offre de l’application de vidéo sociale qui apporte à la plate-forme des fonctionnalités d’applications tierces de la taille d’une collation, a déclaré à WWD le PDG et cofondateur de Verishop, Imran Khan.

Introduite l’année dernière, la fonctionnalité a ouvert la voie à un groupe sélectionné d’expériences au sein de l’application Snapchat, dont 11 allant des billets de cinéma à l’inscription des électeurs. Verishop en fabrique une douzaine et avec le lancement, il vise à étendre sa portée avec un modèle d’achat conçu pour les Snapchatters.

“Nous savions que, alors que les deux dernières décennies d’innovation en matière d’achat étaient à l’arrière, en termes d’infrastructure, les deux prochaines décennies d’innovation seront à l’avant”, a-t-il déclaré, “sur la découverte”.

La Mini se concentre sur la découverte d’une manière distincte, avec 10 “humeurs” qui, selon Verishop, résonneront pour les utilisateurs de Snapchat, avec des noms comme “The Flirt”, “Cottagecore”, “Free Spirited”, “Dark Academia” et d’autres, dénotant thèmes ou esthétiques comme le boho et le goth. Les gens peuvent choisir leur humeur ce jour-là, puis cliquer pour voir et acheter des produits de beauté et de mode sélectionnés. L’objectif est d’offrir quelque chose comme une version en ligne du lèche-vitrines pour les marques indépendantes et directes aux consommateurs.

L’approche est unique, car les humeurs ne sont pas disponibles sur la plate-forme principale de Verishop. Cela le distingue peut-être de Poshmark, dont le propre Mini plus tôt ce mois-ci a davantage servi d’introduction à sa signature Posh Parties et à son catalogue complet de produits.

En plus de l’impression de faire du lèche-vitrines, les consommateurs peuvent également obtenir l’opinion de leurs amis sur les produits au fur et à mesure qu’ils naviguent. C’est l’aspect véritablement social du shopping dans le monde réel, et il a été étrangement absent du commerce social.

Snap a semblé le reconnaître lorsqu’il a révélé son intention de rendre les achats plus sociaux lors de son sommet des partenaires en mai. À certains égards, le Verishop Mini ressemble à un suivi de ces intentions.

“Au lieu d’avoir à équilibrer les multiples applications pour copier et coller des éléments qu’ils pourraient trouver dans l’application Verishop, nous pouvons intégrer cela directement dans le chat”, a expliqué Alston Cheek, directeur des partenariats de plate-forme chez Snap Inc.

“Nous pouvons vraiment inventer de nouvelles façons, comme dans le cas de ce que nous faisons avec Verishop, d’ajouter une couche sociale au shopping et d’inventer de nouvelles façons de faire du shopping avec vos amis”, a déclaré Cheek.

Avec 280 millions d’utilisateurs actifs par jour, il y a de fortes chances que les gens aient au moins quelques contacts personnels dans l’application.

Cet aspect a beaucoup de potentiel, et il arrive à une époque d’achats en ligne accélérés. Mais au lieu de précipiter les fonctionnalités pour en profiter, ce qui pourrait conduire à une expérience buggy, Snap travaille directement et “délibérément” avec des partenaires, a ajouté Cheek. C’est pourquoi il n’y en a pas eu plus à ce jour.

Mais, a-t-il déclaré, la société vise à rendre les outils plus ouverts à l’avenir, ainsi qu’à intégrer d’autres fonctionnalités, telles que les essais de réalité augmentée.

Même dans leur état actuel, Snap semble satisfait de la traction jusqu’à présent. Au cours du premier mois, plus de 5 millions de Snapchatters ont utilisé le Headspace Mini et plus de 2 millions ont utilisé Givingli pour concevoir des cartes numériques de la Saint-Valentin, selon la société de technologie. Pendant ce temps, le TurboVote Mini a aidé 30 millions d’utilisateurs à se renseigner sur l’élection et plus d’un million à s’inscrire sur les listes électorales.

Des chiffres comme celui-là raviraient sûrement Verishop’s Khan. Et en tant qu’ancien directeur de la stratégie de Snap, il comprend les priorités et la vision de l’entreprise technologique, et comment elle s’alignerait sur les siennes.

La start-up de trois ans a passé ses deux premières années à se concentrer sur l’établissement de son infrastructure et de son activité. Lorsque les Minis ont été dévoilées en juin 2020, cela ressemblait à un moyen pour l’entreprise de déployer ses ailes. « Nous voulions nous assurer que l’innovation s’ajoute à l’expérience que vous aimez déjà. Et ainsi, la deuxième année, nous étions prêts à étendre notre plate-forme », a déclaré Khan.

Elle a donc commencé à travailler avec Snap, ainsi qu’avec d’autres, y compris le magazine Elle, dans le cadre d’un partenariat pour une collection de beauté organisée. Il a également approfondi son propre développement technologique.

« Ces six derniers mois ont été incroyables pour nous en termes de déploiement d’innovation, n’est-ce pas ? Nous avons lancé du contenu – si vous téléchargez notre application, vous verrez des flux de contenu, et nous avons créé des visuels, une vision par ordinateur pour reconnaître d’autres contenus et les faire correspondre avec le produit », a poursuivi Khan. « Nous avons lancé la diffusion en direct. Nous avons maintenant des critiques vidéo. Vous pouvez aller sur notre site et regarder toutes les diffusions en direct passées, et nous les avons coupées et avons créé des mini clips de courtes vidéos. Et nous le faisons automatiquement. Ceux-ci ne sont pas effectués manuellement. Et maintenant, nous lançons Snap Minis.

Verishop a également créé de nouveaux filtres de réalité augmentée pour les utilisateurs de Snapchat. L’un leur permet d’essayer virtuellement les huiles pour les lèvres de la marque de beauté propre Kosas, tandis qu’un autre propose des lunettes de soleil de Fifth & Ninth.

À l’heure actuelle, les objectifs AR sont séparés du Mini. Mais, comme Cheek l’a indiqué, ce n’est peut-être pas pour longtemps, et ce n’est peut-être pas seulement pour les accessoires et les produits de beauté. Snap a fait de gros efforts pour faire des essayages de vêtements réalistes une réalité, grâce à son travail avec la simulation de tissu virtuel et le maillage corporel 3D qui cartographient la forme et le mouvement humains.