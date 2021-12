véritable sans fil avec un bon son et lave-auto

Lorsque vous rangez les écouteurs dans leur étui, ils sont désinfectés. Ce n’est qu’une de ses vertus intéressantes.

LG est une entreprise qui a toujours été encline à apporter un « quelque chose de plus » à ses produits, dans toutes ses catégories. Pour donner quelques exemples, certains de leurs smartphones ont ouvert la voie à des modèles d’autres marques (comme par exemple en accordant toute l’importance au grand angle de la caméra frontale) ou à leurs téléviseurs, qui intègrent des technologies que d’autres ont littéralement copiées sans se soucier de autre nom.

Et un autre exemple est le gadget qui nous concerne : ça, on le sait, ce sont les premiers écouteurs en général et vrais sans fil en particulier avec un système de désinfection. Oui, comment ça sonne ; Ils se débarrassent de nombreuses créatures maléfiques en utilisant leur propre étui de chargement.

Conception

Faites le test : placez l’un de ces écouteurs LG sur la paume de la main d’une personne les yeux fermés ; Je vous assure que vous sentirez sa présence au toucher, mais pas au poids. Les FP8 sont fabriqués avec des matériaux ultra-légers et semblent être creux. Tout un exercice d’ingénierie inversement proportionnel à la haute technologie qu’ils équipent. Ce maigre poids est une invitation à les porter dans l’oreille externe pendant toutes les heures que durent leurs batteries, qui ne sont pas rares.

Sa forme rappelle un mélange entre celle des AirPods Pro et celle des OnePlus Buds Pro, avec une finition ‘brilli brillant’ typique des Samsung Galaxy Buds Pro. un peu plus petit par rapport à ceux mentionnés ci-dessus.

Ils sont certifiés IPX4 (ils ne sont protégés que contre les projections d’eau) et sont livrés en standard avec trois coussinets en silicone de tailles différentes (déjà hypoallergéniques). Ils aident à s’adapter, mais ils ne font pas de miracles ; nous connaissons tous la variété de physionomie que possèdent les oreilles.

En fonctionnement

Le LG Tone Free FP8 est doté des technologies Google Fast Pair et Swift Pairing, de sorte que le premier couplage avec les smartphones et les PC se produit généralement immédiatement dès que vous ouvrez le boîtier.

Ils sont dotés de commandes tactiles : des appuis longs successifs alternent ANC activé et ANC désactivé. Si le toucher est court, on sert à mettre en pause/jouer la musique ainsi qu’à répondre à l’appel entrant ; deux, pour régler le volume (plus haut pour l’oreille droite et plus bas pour la gauche) et mettre fin aux appels ; et trois, pour sauter la piste en avant. Grâce à l’application, il est possible de personnaliser presque toutes ces affectations d’ordre tactile -> action. Chaque fois que vous touchez le casque, un léger clic est généré pour indiquer que le toucher a été enregistré.

Mariage avec Meridian Audio

Pour ceux qui ne sont pas instruits, de nombreux experts du son s’inclinent lorsqu’ils entendent les mots Meridian Audio. Hormis les exagérations, c’est l’une des marques les plus expérimentées et prestigieuses dans le monde de l’audio hi-fi, le vrai premium. Cette société doit le protocole MQA, qui marque un nouveau point dans la trajectoire universelle de la qualité audio. Eh bien, ces LG sont le résultat d’un mariage technologique entre LG et Meridian Audio, un gage de qualité.

Boîtier UVnano

Le boîtier du LG Tone Free FP8, en plus de servir à stocker et charger leurs batteries, les désinfecte également à l’aide de rayons UV ; promet de tuer 99,9% des bactéries qui vivent dans les écouteurs après 5 minutes de celles-ci (et celles-ci) dans le boîtier. Un fait important : il n’effectue ce travail de nettoyage que sur la zone intra-auriculaire du casque (pas sur tout le corps du casque) et uniquement lorsque le boîtier est connecté à une source d’alimentation, à la fois via un câble et via un réseau sans fil. base de recharge. .

Autonomie

Les références de ces LG indiquent que, lorsqu’il s’agit de charge rapide, avec 5 minutes au cas où ils acquièrent de l’énergie pour 1 heure de lecture. Ils ajoutent qu’une charge complète du casque prend 1 heure, 2 heures s’il s’agit de charger le boîtier.

Quant à l’autonomie en tant que telle, ils promettent jusqu’à 6 heures d’utilisation avec l’ANC activé et 15 heures de plus à travers le boîtier (également avec l’ANC activé).

Gadget pense

Les LG Tone Free FP8 sont des écouteurs ultra légers, bien construits et avec une finition discrète mais attrayante. L’étui est petit, parfait pour toujours le transporter dans sa poche et ainsi éviter d’être déçu de manquer de musique au moment le plus inopportun, soit par manque de puissance dans les casques eux-mêmes soit par défaut d’association avec le mobile ( ce dernier ne nous est pas arrivé lors de nos tests de plusieurs semaines).

Les FP8 reproduisent l’audio de manière très équilibrée, sans se soucier d’une certaine gamme de tons ; tous bons. Ce look conservateur peut être modifié à l’aide des préréglages, afin qu’ils donnent plus d’importance aux aigus qu’aux basses, ou vice versa. Dans l’un ou l’autre mode, il n’y a aucune trace de masquage auditif sévère. Nous avons beaucoup aimé les modes 3D Sound Stage et Immersive, vraiment réussis et qui génèrent une expérience immersive efficace, très solvable. En termes courants, il consiste à poser une diaphonie (interaction ou couplage entre des signaux voisins) afin de simuler un système de son surround. Eh bien, oui, ils fonctionnent assez bien ; fortement recommandé pour la vidéo, les bandes sonores et les jeux vidéo. Lequel des deux dans ces cas ? Cela dépend du goût.

On trouve aussi intéressante la manière dont ils traitent les voix, avec un naturel très réussi, ainsi que certains instruments, notamment les instruments à vent. Pour le premier, ce sont des écouteurs fortement recommandés pour le contenu vidéo avec beaucoup de dialogue.

Cette dernière s’applique également aux appels téléphoniques : ils offrent une qualité barbare en termes de clarté. En effet, grâce à leurs technologies, il est plus agréable de se lancer dans des conversions téléphoniques via ces casques que sans eux. Ils font un très bon travail d’atténuation du bruit ambiant.

Tant l’autonomie que les temps de charge promis par LG sont respectés avec une précision britannique : 6 heures avec l’ANC activé et 15 heures de plus à travers le boîtier ; le premier est un chiffre extraordinaire par rapport à la concurrence dans sa gamme de prix.

L’application mobile Tone Free est simple, quelque peu basique dans ses fonctions et intuitive ; Il comprend l’égaliseur susmentionné qui, par défaut, est réglé sur 3D Sound Stage, orienté vers le contenu vidéo. Grâce aux protocoles AAC et SBC, et avec un mobile ou une tablette Android comme source, pratiquement aucune latence n’est détectée dans la transmission vidéo. Grâce à cette application, il est possible de réaffecter les fonctions tactiles. Il offre également des préréglages d’égaliseur et deux autres paramètres définissables par l’utilisateur. Toutes ces possibilités de personnalisation à l’usage sont les bienvenues.

ANC : cette technologie fait un travail très digne, pas au niveau du Sony WF1000 ou du B&W Pi7 mais, bien sûr, on parle de moitié prix. Les LG réduisent efficacement les sons ambiants dans tous les domaines, avec une isolation bien contrôlée, même à son niveau élevé sélectionnable, sans compromettre la qualité audio. On aurait aimé la possibilité de régler l’atténuation du bruit à différents niveaux, pas seulement deux.

En bref, les Tone Free FP8 offrent un ajustement confortable et une qualité sonore supérieure à la moyenne de la concurrence dans sa gamme de prix. La connexion brille par sa stabilité et l’autonomie est un autre de ses atouts. Nous reléguons l’aspect d’auto-désinfection à un simple détail plus typique du marketing qu’un argument d’achat décisif. Si vous recherchez des écouteurs sans fil tout à fait personnalisables, ces LG doivent figurer sur votre liste. Et d’un autre point de vue, pour ces utilisateurs de plus en plus nombreux qui utilisent un TW uniquement pour s’isoler, sans fond sonore (pour étudier ou simple concentration), ces LG, pour l’ergonomie et le confort, se doivent d’être sur le podium des favoris.

Oui, le rapport performance/prix de ces écouteurs LG TW mérite 5 étoiles Gadget.

179 euros

www.lge.es