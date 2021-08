Vérités fiscales : dynamisme fiscal et état sous-jacent de l’économie

Une deuxième caractéristique des récents mouvements de tuberculose est l’augmentation de la part relative des impôts indirects dans les recettes fiscales totales.

Le dynamisme fiscal élevé de ces dernières années, même avec des taux de croissance en baisse, a incité les gouvernements à revendiquer une amélioration de la conformité, de l’efficacité administrative, de la formalisation, de l’amélioration de l’assiette et d’autres raisons. Pourtant, il existe peu de preuves pour nous dire exactement en quoi et dans quelle mesure ces efforts ont contribué à l’augmentation. Comme nous le savons, la flottabilité fiscale (TB), par opposition à l’élasticité fiscale, comprend toutes les mesures de recettes supplémentaires (ARM) au cours d’un exercice. Étant donné que la fréquence des changements de politique fiscale a été extraordinaire (voir tableau) par rapport à son passé, on soupçonne qu’une grande partie de ces dynamismes capturent l’impact des ARM.

Malheureusement, les recettes provenant de ces ARM ne sont pour la plupart pas publiques, ce qui rend plus difficile pour les observateurs extérieurs de les relier au cycle économique sous-jacent.

On supposerait implicitement que les autorités fiscales ont une idée juste des recettes ARM respectives et, par conséquent, ont de meilleures estimations d’élasticité et de flottabilité fiscales pour les impôts correspondants vers des projections de revenus fiables. Mais il semble qu’ils trouvent également la prévision des revenus tout aussi difficile. Par exemple, la sous-estimation significative des recettes nettes du Centre au cours de l’exercice 19 (-11,0 %) et de l’exercice 20 (-17,7 %) par rapport aux prévisions budgétaires. Le degré d’erreur était plus élevé par rapport aux estimations révisées ces années-là, à savoir respectivement -11,3 % et -9,8 %, étant donné qu’il ne s’agissait que de deux mois d’avance sur les prévisions. Ainsi, une telle imprévisibilité devient souvent une source d’incertitudes politiques, décourage la planification d’investissement et invite à des perceptions de terrorisme fiscal. De plus, les perceptions mensuelles des recettes fiscales deviennent un indicateur avancé moins fiable pour évaluer le cycle de croissance.

Pour illustrer le problème en question, les principaux changements fiscaux directs et indirects dans les budgets successifs de l’exercice 2015, avec quelques mesures clés hors budget, sont résumés dans le tableau. Comme on le voit, les modifications des taux et de l’assiette de l’impôt, les exonérations admissibles, les nouveaux ajouts et autres sont nombreux et de grande envergure.

Le véritable CT est confronté à l’incapacité de distinguer les recettes totales de l’impact des mesures discrétionnaires et des améliorations en matière de conformité, d’application et d’administration. Le TB réel ne peut être connu que si les recettes globales sont ajustées pour les changements de politique afin de connaître les recettes réelles d’un système d’imposition inchangé.

RBI a estimé l’ampleur de la surestimation de la vigueur de la fiscalité indirecte en raison des fréquentes révisions des taxes sur l’essence et le diesel pour l’exercice 2015-16. Y compris ceux-ci, la flottabilité des impôts indirects était de 3,3, mais net de ces ARM, c’était moins de la moitié à 1,2 ! Au cours de l’exercice 16, les ARM représentaient 15 % des recettes fiscales indirectes contre 5 % au cours de l’exercice 15 ; au sein des impôts indirects, les recettes des droits d’accises de l’Union ont augmenté de 49,6 % (soit 23,6 % de plus que prévu). Au cours de l’exercice 17 également, selon RBI, les impôts indirects ont augmenté de 34,5% (21,6% de plus que prévu) en raison des ARM ; les impôts directs ont été renforcés par le Income Declaration Scheme (IDS), une mesure de recettes ponctuelles ; les recettes de la taxe sur les services ont augmenté de 17,1 % en raison de la taxe de Krishi Kalyan sur les services à compter du 1er juin 2016 et de la suppression de la liste négative (voir tableau). Cependant, RBI n’a pas estimé le dynamisme de la fiscalité indirecte ajusté pour l’exercice 17.

Nous savons que la consommation finale privée a ralenti à partir de l’exercice 2018. En moyenne, la croissance des dépenses de consommation privée a diminué d’un point de pourcentage au cours de l’exercice 18-20 par rapport à sa moyenne des trois années précédentes. La plupart des analystes ont attribué le ralentissement de la consommation aux problèmes du secteur financier, en particulier des NBFC, depuis mai 2018. Il est temps de se demander si les impôts élevés ont également contribué à ce ralentissement, de peur qu’il ne devienne structurel à l’avenir. Lorsque les revenus disponibles augmentent de plus en plus lentement, la hausse des impôts fait monter les prix, accentue l’érosion de la capacité de dépenser et aggrave la baisse de la demande de consommation globale.

L’augmentation de la fiscalité dans un environnement en baisse ou à faible croissance affecte également négativement la compétitivité. La comparaison internationale des taux d’imposition des sociétés par RBI en septembre 2019 montre que l’Inde était le seul pays sur 25 à avoir des taux plus élevés en 2018 (près de 30 %) qu’en 2006 (un peu moins de 20 %) ; tous les autres pays avaient des taux d’imposition des sociétés nettement inférieurs dans cet intervalle, à l’exception du Brésil où il est resté constant. Inutile d’ajouter que, dans le monde entier, les taux de croissance post-GFC ont été inférieurs à la tendance d’avant-crise.

Peut-être que la pression pour préserver ou améliorer la flottabilité des revenus dans un environnement de croissance en baisse crée un biais pour de fréquents remaniements fiscaux, par exemple, les changements semblent progressivement plus nombreux au cours de la période de ralentissement de 2017 à 2018, bien que l’interprétation puisse être superficielle. Cependant, cela suggère une imperceptibilité des effets négatifs d’une augmentation des impôts sur la croissance en période de ralentissement. La coïncidence soulève également des inquiétudes quant au calendrier et à l’enchaînement des réformes, qu’il s’agisse de l’introduction de la TPS ou des efforts concertés lors de la formalisation pour augmenter les recettes fiscales. Bien que nous ne sachions pas dans quelle mesure ceux-ci, ou les gains d’efficacité administrative, ont contribué à renforcer le dynamisme fiscal, le ralentissement continu de la demande de consommation est très apparent. Dans un souci de croissance, l’introspection et l’analyse sont également justifiées.

L’auteur est un macroéconomiste basé à New Delhi

