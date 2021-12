Verizon 5G Home and Business Internet maintenant dans 62 villes avec les dernières extensions en Ohio et en Floride

Verizon déploie aujourd’hui son Internet domestique 5G rapide et son Internet professionnel 5G dans deux autres villes, Dayton, Ohio, et Jacksonville, Floride. Avec l’expansion, l’Internet domestique 5G est disponible dans 62 villes avec le service aux entreprises disponible dans 59.

Verizon a annoncé l’extension de la 5G dans un communiqué de presse ce matin :

À partir d’aujourd’hui, Verizon offre à davantage de clients un Internet 5G ultra-rapide pour leur domicile et leur entreprise. Les clients de certaines parties de Dayton, OH et Jacksonville, FL peuvent désormais s’inscrire à l’Internet domestique 5G ou à l’Internet professionnel 5G, selon leurs besoins. Les deux services sont idéaux pour tous ceux qui souhaitent une connectivité ultra-rapide pour diffuser, jouer ou travailler de manière flexible.