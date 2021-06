Verizon 5G Home Internet débarque dans 7 nouvelles villes

Verizon déploie son service Internet domestique 5G dans davantage de villes américaines ce mois-ci, portant le total à 40. Outre des vitesses moyennes de 300 Mbps et une configuration automatique, l’opérateur espère attirer de nouveaux clients en payant jusqu’à 500 $ pour les frais de résiliation anticipée.

Verizon a annoncé les nouvelles de l’expansion dans un communiqué de presse avec son Internet domestique 5G rapide arrivant à Columbus, Ohio; Greensboro, Caroline du Nord; et Raleigh, Caroline du Nord à partir d’aujourd’hui, le 3 juin.

Et le 10 juin, l’Internet cellulaire domestique de nouvelle génération arrive à Des Moines, IA; La Nouvelle-Orléans, LA ; Seattle, WA, et Tucson, AZ. Cela rendra l’Internet domestique 5G de Verizon disponible dans 40 villes américaines (vérifiez votre région ici).

Verizon affirme que le service offre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbit/s, avec une moyenne d’environ 300 Mbps. Les autres fonctionnalités incluent aucune limite de données ni limitation, une configuration automatique simple et jusqu’à 500 $ pour couvrir les frais de résiliation anticipée de votre fournisseur d’accès Internet existant.

L’Internet domestique 5G de Verizon coûte 50 $ pour les clients mobiles Verizon existants et 70 $ pour les autres. Verizon offre également 100 $ de réduction sur votre facture lorsque vous vous inscrivez avant le 22 juin.

Voici la nouvelle liste des villes avec l’Internet domestique 5G de Verizon (* = disponibilité le 10 juin) :

Arlington, TX Anaheim, CA Atlanta, GA Charlotte, NC Chicago, IL Cincinnati, OH Cleveland, OH Columbus, OH Dallas, TX Denver, CO Des Moines, IA* Detroit, MI Greensboro, NC Hartford, CT Houston, TX Indianapolis, IN Kansas City, MO Las Vegas, NV Los Angeles, CA Louisville, KY Memphis, TN Miami, FL Milwaukee, WI Minneapolis, MN La Nouvelle-Orléans, LA* Omaha, NE Phoenix, AZ Raleigh, NC Riverside, CA Sacramento, CA Salt Lake City , UT San Antonio, TX San Diego, CA San Francisco, CA San Jose, CA Seattle, WA* St. Louis, MO St. Paul, MN Tampa, FL Tucson, AZ*

