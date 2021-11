Verizon accueille TracFone dans la famille après l’approbation de l’acquisition par la FCC

Verizon applaudit l’approbation par la FCC de son acquisition de l’opérateur de téléphonie mobile prépayé TracFone. Verizon avait conclu un accord pour acheter le transporteur le 13 septembre 2020, pour 7 milliards de dollars. À l’époque, Tracfone était le plus grand MVNO du pays, avec 21 millions d’abonnés.

La vice-présidente principale des politiques publiques et des affaires gouvernementales, Kathy Grillo, a déclaré à propos de l’accord :

Verizon se félicite aujourd’hui de l’approbation par la FCC de notre acquisition de TracFone. L’accord offrira aux clients le meilleur des deux mondes : plus de choix, de meilleurs services et de nouvelles fonctionnalités grâce à l’investissement et à l’innovation de Verizon. Les clients bénéficieront des améliorations apportées aux appareils, aux performances du réseau et aux produits et services innovants, ainsi qu’à un engagement continu envers Lifeline.

TracFone possède également plusieurs autres marques plus petites, notamment Straight Talk, Simple Mobile, Total Wireless et Walmart Family Mobile. Les clients de TracFone ne remarqueront probablement pas beaucoup, voire aucun, impact négatif sur leur service étant donné la force de la zone de couverture de Verizon. Il faudra également un certain temps avant que Verizon soit en mesure d’intégrer pleinement le transporteur et ses clients dans son propre réseau. Grillo a réaffirmé son engagement envers les clients TracFone :

Nous travaillerons dur pour servir les clients actuels de TracFone et sommes impatients d’en servir de nouveaux sur ce marché dynamique et en croissance rapide.

TracFone rejoint le nombre croissant d’options prépayées utilisant le réseau de Verizon. Ces opérateurs proposent leurs propres forfaits et fonctionnalités pour permettre aux clients de trouver celui qui leur convient. Pour la plupart, il s’agit d’une décision importante avec certains des meilleurs forfaits de téléphonie mobile que vous pouvez acheter en utilisant le vaste réseau LTE de Verizon.

