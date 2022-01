Verizon, AT&T et T-Mobile disent qu’ils ne bloquent pas le relais privé iCloud d’Apple

T-Mobile, Verizon et AT&T – les trois plus grands opérateurs de téléphonie mobile américains – ont tous confirmé à The Verge qu’ils ne bloquaient pas la nouvelle fonctionnalité de relais privé iCloud d’Apple, à la suite d’informations selon lesquelles certains clients rencontraient des problèmes avec la fonctionnalité de type VPN.

AT&T et Verizon disent directement qu’ils n’empêchent pas la fonctionnalité de fonctionner. Le porte-parole de Verizon, George L. Koroneos, confirme que Private Relay fonctionne à la fois sur les connexions Internet cellulaires et Fios, et le porte-parole d’AT&T, Seth Bloom, a déclaré que la politique de l’opérateur n’est pas de bloquer Private Relay.

La situation de T-Mobile est un peu plus complexe : la plupart des clients ne devraient pas avoir de problèmes avec iCloud Private Relay. Mais ceux qui utilisent des services de filtrage de contenu (comme les contrôles familiaux du transporteur) ne pourront pas utiliser iCloud Private Relay, nous dit le transporteur.

« Les clients qui ont choisi des forfaits et des fonctionnalités avec filtrage de contenu (par exemple, les contrôles parentaux) n’ont pas accès au relais privé iCloud pour permettre à ces services de fonctionner comme prévu. Tous les autres clients n’ont aucune restriction », a déclaré le porte-parole de T-Mobile, Bennet Ladyman, à The Verge. Cela suit avec la messagerie d’Apple autour de la fonctionnalité, qui note que « les réseaux qui nécessitent la possibilité d’auditer le trafic ou d’effectuer un filtrage basé sur le réseau bloqueront l’accès à Private Relay ».

Le porte-parole de T-Mobile a également déclaré à The Verge que l’opérateur avait trouvé un problème avec la récente mise à jour iOS 15.2 d’Apple qui avait entraîné la désactivation d’iCloud Private Relay après la mise à jour. « Du jour au lendemain, notre équipe a identifié que dans la version 15.2 d’iOS, certains paramètres de l’appareil par défaut étaient désactivés. Nous avons partagé cela avec Apple. Ce n’est pas spécifique à T-Mobile.

Si le problème vient vraiment d’Apple, cela pourrait également expliquer les problèmes que certains clients de Verizon ou d’AT&T ont pu rencontrer à la suite de la mise à jour.

Cela dit, il est possible que les opérateurs ne prennent pas en charge la fonction de confidentialité d’Apple à l’avenir. Le Telegraph rapporte que Vodafone, Telefonica, Orange et T-Mobile ont tous signé une lettre commune demandant à la Commission européenne de bloquer Private Relay, arguant que la fonctionnalité « empêche d’autres réseaux et serveurs d’accéder aux données et métadonnées vitales du réseau, y compris les opérateurs en charge de la connectivité.

iCloud Private Relay est similaire à bien des égards à un VPN, fonctionnant pour masquer automatiquement votre trafic Internet d’Apple, de votre FAI et de toute autre personne essayant d’espionner ce que vous faites en ligne. La fonctionnalité est toujours en version bêta, mais est actuellement disponible pour tous ceux qui souscrivent à un forfait iCloud payant, bien qu’Apple ne la maintienne pas activée par défaut, du moins pour le moment. Il y a aussi d’autres limitations : Private Relay ne vous laissera pas usurper votre Internet comme venant de l’extérieur de votre zone géographique approximative (une utilisation populaire des VPN pour contourner les limites de contenu nationales ou régionales), et il ne fonctionne que dans le propre navigateur Safari d’Apple. .