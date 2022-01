Verizon est le premier aux États-Unis à mettre à jour les téléphones Samsung Galaxy S20 avec One UI 4

AT&T et T-Mobile feraient mieux d’y aller

Samsung a été agressif dans le déploiement de One UI 4.0 (et, en tant que tel, Android 12) sur ses téléphones et la série d’appareils Galaxy S20 n’a pas fait exception. Un programme bêta a été déployé en novembre tandis que l’OTA stable et mondial est arrivé juste avant la nouvelle année. Désormais, même les opérateurs américains comme Verizon se hâtent de transmettre la mise à jour.

Big Red a publié des informations sur les mises à jour One UI 4 pour le Galaxy S20 (avec prise en charge Ultra Wideband, bien sûr), le S20+, le S20 Ultra et même le S20 FE. Toutes les mises à jour comportent des correctifs de sécurité de décembre, ce qui est quelque peu regrettable car le niveau de janvier comprend un correctif pour le récent problème d’interruption des appels 911 du côté du système d’exploitation.

Verizon a récemment déplacé des mises à jour logicielles pour le modèle principal S20 sur une base mensuelle. Selon le site Web d’AT&T, la dernière mise à jour transmise au S20 remonte à juillet (bien qu’un utilisateur ait affirmé avoir reçu une mise à jour de septembre via le réseau). La dernière mise à jour publiée de T-Mobile date du 29 août avec la précédente le 11 juin. En tout cas, espérons que les autres emboîteront le pas rapidement.

