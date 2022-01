Verizon et AT&T retarderont les mises à niveau de la bande C 5G de deux semaines supplémentaires

Dans une impasse qui oppose Verizon, AT&T et la FCC à la FAA et à l’industrie du transport aérien sur les plans des deux transporteurs pour mettre à niveau leurs services sans fil 5G, les entreprises de téléphonie mobile disent maintenant qu’elles ont conclu un accord avec le ministère des Transports. Pour Verizon, retarder le lancement du spectre « bande C » signifie annuler une célébration prévue mardi à 13 h 00 HE, marquant le début de la mise à niveau de son spectre.

Verizon:

Nous avons convenu d’un délai de deux semaines qui promet la certitude d’apporter à cette nation notre réseau 5G révolutionnaire en janvier, livré sur le réseau le meilleur et le plus fiable d’Amérique.

AT&T

À la demande du secrétaire Buttigieg, nous avons volontairement accepté un délai supplémentaire de deux semaines pour le déploiement de nos services C-Band 5G. Nous restons également attachés aux mesures d’atténuation de la zone de protection de six mois que nous avons décrites dans notre lettre. Nous savons que la sécurité aérienne et la 5G peuvent coexister et nous sommes convaincus que la poursuite de la collaboration et de l’évaluation technique résoudra tous les problèmes.

L’administratrice adjointe adjointe de la FAA Communications, Jeannie Shiffer, a fait une déclaration à The Verge en disant : « La sécurité est au cœur de notre mission et cela guide toutes nos décisions. La FAA remercie AT&T et Verizon pour avoir accepté un délai volontaire et pour les mesures d’atténuation proposées. Nous sommes impatients d’utiliser le temps et l’espace supplémentaires pour réduire les interruptions de vol associées à ce déploiement 5G. »

Elle dit également que l’accord verra les entreprises utiliser des mesures d’atténuation similaires à celles déjà en place dans les pays européens. L’accord verra ces mesures d’atténuation mises en place dans une cinquantaine d’aéroports pendant six mois, et maintenant la FAA déclare : « Bien que les normes et les environnements d’exploitation américains soient uniques, nous pensons que cela pourrait réduire considérablement les perturbations des opérations aériennes. »

Le PDG d’AT&T, John Stankey, et le PDG de Verizon, Hans Vestberg, ont écrit : « Accepter votre proposition serait non seulement un contournement sans précédent et injustifié de la procédure régulière et des freins et contrepoids soigneusement conçus dans la structure de notre démocratie, mais une abdication irresponsable du contrôle opérationnel. nécessaires pour déployer des réseaux de communication de classe mondiale et compétitifs à l’échelle mondiale qui sont tout aussi essentiels à la vitalité économique, à la sécurité publique et aux intérêts nationaux de notre pays que l’industrie du transport aérien.

Les sociétés ont déclaré qu’elles ne céderaient pas à la demande de la FAA et du DOT de retarder leurs mises à niveau (déjà retardées de 30 jours) du spectre de la bande C de deux semaines supplémentaires. Les dirigeants ont continué à proposer des mesures d’atténuation comme celles utilisées en France, créant une zone tampon autour de certains aéroports et abaissant les niveaux de puissance à l’échelle nationale.

Selon la FAA, la controverse existe en raison des « inquiétudes que le signal 5G pourrait interférer avec la précision du radioaltimètre d’un avion, sans autres mesures d’atténuation en place », selon la FAA. Ces altimètres sont cruciaux pour les atterrissages automatisés, et la FAA affirme que le déploiement des changements pourrait perturber les voyages aériens ou avoir un impact sur la sécurité.

Plus tôt cette année, une vente aux enchères de la FCC a vendu aux deux opérateurs les droits d’utilisation des fréquences dites « bande C » à un prix de près de 70 milliards de dollars. Verizon et AT&T sont impatients de le déployer afin qu’en plus d’offrir une connectivité 5G ultra-rapide dans des zones spécifiques utilisant la technologie à ondes millimétriques à bande haute et une 5G beaucoup plus lente sur les fréquences de bande basse, le nouveau spectre fournira des performances intermédiaires. sur des zones beaucoup plus vastes. T-Mobile utilise actuellement un spectre de bande moyenne qui n’est pas dans la bande C.

Mise à jour le 3 janvier, 21 h 59 HE : Ajout d’une déclaration de la FAA, d’informations sur l’accord et de la confirmation que Verizon a annulé son événement de lancement.