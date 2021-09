Verizon et la NFL s’associent pour amener la 5G UWB dans 25 stades et plus

Verizon et la NFL ont annoncé un accord qui prolonge leur partenariat de longue date de 10 ans supplémentaires. Cette décision apportera la couverture ultra large bande 5G haut débit de Verizon à 25 stades cette saison, alimentera ses « statistiques de nouvelle génération » 5G et cherchera à améliorer l’expérience des fans, des entraîneurs, des joueurs, du personnel, etc. Et avec l’annonce, le transporteur et la NFL offrent des billets pour les 10 prochaines années de matchs du Super Bowl.

Verizon a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse ce matin. Passant de 13 stades depuis 2019, le service 5G UWB de Verizon sera disponible dans « des parties de 25 stades de la NFL » pour la saison 2021-2022 de la NFL.

Verizon et la NFL ont annoncé aujourd’hui un partenariat de 10 ans qui utilisera la 5G pour soutenir l’innovation et l’adoption de la technologie dans toute la ligue. Le partenariat s’appuie sur la relation de plus de 10 ans entre la NFL et Verizon qui a ouvert la voie à l’installation du service Verizon 5G Ultra Wideband dans certaines parties de 25 stades de la NFL. Au cours de la prochaine décennie, Verizon et la NFL utiliseront la 5G pour débloquer des avancées qui pourraient avoir un impact sur la gestion, le dépistage, la formation, la santé et la sécurité et les opérations les jours de match.

Verizon a mis en avant les fonctionnalités et les avantages offerts par la couverture 5G UWB :

Ensemble, Verizon et la NFL transforment la façon dont les gens regardent les sports au stade. En 2019, Verizon a déployé la 5G Ultra Wideband dans certaines parties de 13 stades pour coïncider avec le coup d’envoi de la saison régulière de la NFL. Au cours des deux dernières années, Verizon a étendu la connectivité 5G ultra large bande au sein de ces sites et des zones environnantes, et s’est associé à la NFL sur des expériences de fans dans les stades comme Verizon 5G Multi-View, qui permet aux fans de visualiser jusqu’à sept angles de caméra simultanés. et les superpositions AR des statistiques Next Gen de la NFL sur certains téléphones compatibles 5G. Verizon 5G Multi-View continuera d’être disponible pendant la saison 2021 dans certaines applications téléphoniques du NFL Club pour les fans dans le stade le jour du match. Aujourd’hui, la 5G Ultra Wideband est diffusée dans certaines parties de 25 stades de la NFL et dans plus de 60 salles de sport et de divertissement à travers le pays.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter toute la carte de couverture 5G de Verizon, les dernières offres et plus encore.

Et pour le cadeau, le transporteur et la NFL vont choisir un gagnant pour obtenir deux billets pour les 10 prochains Super Bowls. Le concours commence aujourd’hui et se termine le 16 septembre 2021. Lisez tous les petits caractères ici, mais voici comment fonctionne le concours :

